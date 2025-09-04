Bàsquet
L’Adepaf mou les primeres peces per Primera Catalana
L’equip ha aconseguit retenir diverses de les seves peces més importants
El Club Bàsquet Adepaf ultima les novetats de la seva plantilla per aquesta nova temporada. Després del descens des de Copa Catalunya, l’equip figuerenc confiarà en un bloc més local per Primera Catalana.
L’equip ha aconseguit retenir diverses de les seves peces més importants. Entre els jugadors que renoven es troba l’escorta Pep Mesas, jugador del planter figuerenc i un dels actius amb més minuts durant l’última temporada. També renova el jove aler de Peralada Marc Vertut i dos dels interiors amb més protagonisme de l’equip: el veterà capità Marc Juanola -que complirà la seva novena temporada- i l’imponent pivot Kingsley Chukwugozie. Continua també un base de joventut com David Jiménez, en el que serà el seu segon any amb fitxa del primer equip.
Entre els fitxatges hi ha el retorn a la pista de dos dels puntals de l’ascens a Copa, Guillem Cuadrado i Guillem Díaz. També se sumen Ricard Heras i Pere Cristina, dos fitxatges provinents del Bàsquet Vilafant.
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
- Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic