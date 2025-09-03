Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carles Mallart refusa rellevar Bonet com a delegat de la Federació de Futbol a Girona

Un mes després de la destitució deJordi Bonet, Soteras encara no trobat un relleu

Carles Mallart, en un &quot;Amos de l'àrea&quot;

Carles Mallart, en un "Amos de l'àrea" / Jordi Callol

Marc Brugués

Girona

Ara fa una mica més d’un mes, a finals de juliol, Jordi Bonet deixava de ser el delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol a les comarques gironines. La pèrdua de confiança del director general, José Miguel Calle, cap a la seva figura va ser el motiu de la destitució per part del president Joan Soteras de l’arbucienc, que també va destituir-lo com a vicepresident. Més d’un mes després i amb totes les competicions territorials -absolutes i de futbol base- de la demarcació escalfant motors i a punt de donar el tret de sortida, la delegació territorial gironina continua sense delegat. Bonet continua a la directiva de l’ens federatiu amb el càrrec de vocal, el mateix que tenen el figuerenc Carles Mallart i Víctor Güell, els altres dos representants gironins. En aquest sentit, tant a Mallart com a Güell se’ls va oferir la possibilitat d’agafar el testimoni i ser el relleu de Bonet a la delegació, però van refusar la proposta.

Tot plegat fa que ara mateix, la Federació, segons l’organigrama del seu web, tingui 13 representants territorials a les delegacions d’Osona, Lleida, Anoia, Tarragona, Vallès Occidental-Terrassa, Vallès Occidental-Sabadell, Bages-Berguedà-Cerdanya, Baix Llobregat, Barcelonès, Penedès-Garraf, Terres de l’Ebre, Maresme i Vallès Oriental.

Bonet va arribar al càrrec fa catorze anys com a relleu de Josep Ribot. Els darrers temps, havia manifestat la seva voluntat de presentar-se a les eleccions a la Federació d’aquí a un any i mig. Soteras ho sabia i fins i tot el beneïa. Tanmateix, la postura de Calle, que assegurava que Bonet el volia fora de l’ens federatiu si sortia escollit, va provocar el final de la seva etapa a la delegació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
  2. Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
  3. El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l' i no a Jerez
  4. La lluita per salvar la pineda de la Farella de Llançà continua el 21 de setembre amb una concentració ciutadana a la platja
  5. Dalí a l’Eurosport i concerts amb 20.000 persones: la Figueres que es vol veure guapa
  6. Territori adjudica per 1,1 milions els treballs d'arranjament del camí de ronda de Cadaqués al far del cap de Creus
  7. S'esfondra part de la coberta d'un edifici a Figueres i desallotgen cinc veïns per precaució
  8. Més de quinze restaurants se sumen a la 3a campanya gastronòmica Enfiga’t de Figueres

Pedri, Andrea Medina, Celia Martínez y David Rosa juegan juntos para impulsar un futuro mejor en la nueva campaña publicitaria de Moeve

Pedri, Andrea Medina, Celia Martínez y David Rosa juegan juntos para impulsar un futuro mejor en la nueva campaña publicitaria de Moeve

Es desintegra l’iceberg més gran del planeta, de la mida de Mallorca

Es desintegra l’iceberg més gran del planeta, de la mida de Mallorca

Els cellers de l'Empordà superen la sequera i encaren la verema amb "bones expectatives"

Els cellers de l'Empordà superen la sequera i encaren la verema amb "bones expectatives"

Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà

Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà

La nit més calorosa d'aquest estiu a Catalunya s'ha viscut a Portbou

La nit més calorosa d'aquest estiu a Catalunya s'ha viscut a Portbou

L'Alt Empordà és la comarca on més rescats han hagut de fer els Bombers aquest estiu

L'Alt Empordà és la comarca on més rescats han hagut de fer els Bombers aquest estiu

Max Villavecchia presenta el single 'Havanera de Port Alguer', un tribut a les cantades d'havaneres de Cadaqués

Max Villavecchia presenta el single 'Havanera de Port Alguer', un tribut a les cantades d'havaneres de Cadaqués

Algunes embarcacions de la Flotilla fan escala tècnica a les Balears

Algunes embarcacions de la Flotilla fan escala tècnica a les Balears
Tracking Pixel Contents