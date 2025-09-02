Una Vuelta sota la protesta contra l’equip d’Israel
La carretera s’omple de banderes palestines cada dia mentre s’ha decidit que el conjunt ciclista no pugi mai al podi de sortida.
Surt en llibertat el detingut per boicotejar l'equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
Sergi López-Egea
La presència en la carrera de l’equip d’Israel s’està convertint en la pedra a la sabata de la Vuelta, l’organització de la qual intenta que la prova, que ahir va celebrar la primera seva jornada de descans, es desenvolupi només des de l’ambient esportiu, encara que sense poder evitar que la carretera s’ompli de banderes palestines i sense poder silenciar les veus que demanen la retirada de la cursa del conjunt israelià.
L’Israel-Premier Tech, bloc que ja ha patit la baixa del neozelandès George Bennett, que partia com a cap de files, explica que estan corrent desmoralitzats, sobretot des que uns manifestants a Figueres van interrompre la marxa de l’equip en la contrarellotge empordanesa. No obstant, al pit dels mallots porten el nom d’Israel, un país en plena ofensiva bèl·lica contra Palestina, que diferents veus autoritzades han qualificat com un genocidi.
Custòdia discreta
Els vehicles de l’equip solen estar custodiats discretament per la policia. Des de la sortida d’Olot, l’Israel-Premier Tech es converteix en l’únic conjunt de la Vuelta que no puja a l’escenari del podi per saludar els aficionats a la sortida de les etapes. Així mateix, a la megafonia de les arribades, quan se cita algun dels corredors per una intervenció en carrera, se’ls identifica com a corredors del Premier Tech (segon patrocinador, una empresa propietat d’un magnat d’origen israelià) i no d’Israel.
Saragossa es va poblar de banderes palestines i hi ha diverses crides a la mobilització en les etapes programades avui a Navarra i, sobretot, demà amb sortida i arribada a Bilbao. Ningú vol parlar directament de la preocupació mentre des de l’organització de la prova es defensa que l’equip s’ha guanyat la plaça per dret esportiu i que també la selecció d’Israel està participant a l’Eurobasket.
De fet, la competència per retirar la llicència a l’equip és de la Unió Ciclista Internacional (UCI) i no la direcció de la Vuelta. L’Israel ja va córrer Giro i Tour. En les dues carreres es van veure banderes palestines, però no al nivell i amb l’activitat que s’aprecia ara.
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va enviar la setmana passada una carta a Javier Guillén, director de la Vuelta, on li demanava que reconsiderés la participació del conjunt israelià en la carrera. "Acabo aquesta missiva demanant-li que consideri si els valors de la Vuelta Ciclista són compatibles amb la participació d’un equip vinculat a un Estat que viola el dret internacional, que està perpetrant un genocidi i massacra una població indefensa", remarcava la ministra. Des de la direcció de carrera s’insisteix que no tenen competències per prendre cap tipus de mesura.
A Alfaro, sortida de la novena etapa, disputada diumenge, els manifestants van ser agrupats en un extrem del perímetre de la carrera amb molta presència de la Guàrdia Civil. El dijous anterior un altre grup amb banderes de Palestina va mirar sense èxit de tallar l’inici de l’etapa entre Olot i Andorra. Els mitjans locals ja han explicat que l’Ertzaintza prepara un dispositiu especial de seguretat al voltant de l’equip amb vigilància específica a l’hotel que ocuparan a Bilbao i protecció als vehicles i corredors. La seguretat comptarà amb policies de paisà i unitats canines. L’etapa partirà des de l’estadi de San Mamés i arribarà a la Gran Via bilbaïna.
La mobilització contra l’equip d’Israel està coordinada per diversos col·lectius contraris a l’ocupació de Palestina, encara que s’insisteix sempre que qualsevol protesta contra la Vuelta es faci de manera absolutament pacífica. L’organització no impedeix cap tipus de mobilització i els efectius policials que protegeixen la prova només actuaran si s’intenta aturar la competició. L’any 2024 ja hi va haver diverses crides i es van exhibir banderes palestines, però a un nivell molt més baix que aquest any.
