Tercera RFEF
Sankou Jabbie i Maynau, dues cares noves per l'Escala
El Peralada podria incorporar algun jugador més aquesta setmana abans del debut
Marc Brugués
L'Escala i el Peralada alçaran el teló aquest cap de setmana a la nova temporada a Tercera RFEF. L’ascens del Girona B ha deixat els dos altmpordanesos com a únics representants a una categoria que promet emocions fortes. Per encarar-la amb garanties i no passar angúnies, tots dos s’han reforçat de valent. En aquest sentit, els dos darrers fitxatges de l’Escala han estat Sankou Jabbie i Joan Maynau. Tots dos arriben lliures del Som Maresme, el club hereu del Badalona Futur, abans Llagostera, que ha descendit a Lliga Elit administrativament i ja veurem si hi pot competir. Tant Sankou com Maynau compten amb una dilatada experiència a Tercera i a Segona RFEF. Sankou és un davanter gironí de trenta anys que ve de jugar a l’Hospitalet i té experiència al Terrassa, Lleida, Palamós, Guíxols i Bescanó, entre altres. Per la seva banda, Maynau va jugar el curs passat una vintena de partits amb l’Olot. El carriler esquerrà de Tossa de Mar, de 29 anys, ha defensat també els colors del Sant Andreu, Racing de Santander i Llagostera, entre altres, i és un reforç de luxe per als de David Gurillo.
Mentrestant, el Peralada té el gruix de la plantilla feta. Tot i això, els d’Àlex Marsal estan atents al mercat, obert a Tercera RFEF fins al febrer, per si pot reforçar-se amb algun jugador que hagi quedat lliure de contracte de Segona RFEF.
