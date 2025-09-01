Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet

Vilafant es torna a omplir de bàsquet amb l’U13

El Lions of the North belga i el Bàsquet Girona destaquen entre els vint-i-un equips masculins i femenins de la vuitena edició del torneig

El Bàsquet Girona, campió de la categoria femenina.

Roger Illa

Vilafant

Aquest passat cap de setmana, el pavelló municipal Joel González va tornar a omplir-se de bàsquet. Des del divendres fins al diumenge s’hi va disputar la vuitena edició del torneig U13. Un total de dotze equips masculins i nou de femenins, diversos d’ells de planters importants en l’àmbit estatal i internacional, van enfrontar-se entre si.

En la categoria masculina hi va haver un dominador invencible. L’equip belga Lions of the North va fer una actuació brillant i va anotar més de cent punts en tres dels quatre partits que va jugar. També va guanyar amb claredat a la final, contra el sorprenent Sabadell Sud (128-55). Isaac Essone, exterior del conjunt, va endur-se el premi a millor jugador de la competició en la categoria masculina.

El partit pel tercer i quart lloc va enfrontar el Joventut de Badalona i el Cassanenc i els barcelonins, gràcies a un gran tercer quart, van ser els guanyadors (58-48). L’equip local, el Bàsquet Vilafant, va fer un bon paper tot guanyant dos partits contra el Sant Josep i el Manresa i acabant sisè.

En la categoria femenina, el Bàsquet Girona va guanyar tots els seus partits i va acabar enduent-se també la gran final. Van tombar el Mataró per 42 a 62 amb una molt bona segona part. Helena Rey, jugadora del planter gironí, va ser escollida MVP. La Penya va ser tercera del torneig després de guanyar el Sant Adrià.

L’UCAP de Peralada i l’U14 del Bàsquet Vilafant van participar en el torneig. L’UCAP va guanyar dos dels seus quatre partits de fase de grups i va donar guerra en les dues derrotes. Finalment, va acabar en la cinquena posició.

