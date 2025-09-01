Tercera RFEF
El Peralada i l'Escala, amb novetats i preparats per l'acció a Tercera RFEF
Els dos equips altempordanesos s'han reforçat a última hora per encarar l'exigent debut a la lliga
El Peralada rebrà el Badalona i l'Escala visitarà la Grama, conjunts amb l'objectiu d'ocupar les places altes
La pretemporada ha deixat bones sensacions a Peralada i a l'Escala i, ara, tots dos equips ja estan centrats en el debut oficial. La Tercera Federació enceta la temporada aquest cap de setmana vinent i xampanyers i anxovers tindran dos duels exigents en la primera jornada. Els dos conjunts altempordanesos jugaran el diumenge a la tarda. Ho farà primer el Peralada, a casa, contra el Badalona (18h). Una hora més tard, a les set del vespre, començarà el partit de l'Escala al camp de la Grama.
De pesca pel Maresme
Per afrontar el debut, els representants comarcals comptaran amb alguns reforços d'última hora. La inscripció fallida del Som Maresme a Tercera ha suposat la carta de llibertat de diversos dels seus futbolistes, i el Peralada i l'Escala també se n'han beneficiat. Sobretot els del Nou Miramar, que han sumat a l'onze dues peces cridades a ser importants. Joan Maynau, lateral esquerre de Tossa i amb passat recent a l'Olot i el Sant Andreu, reforça la banda. A la part ofensiva arriba un davanter de categoria, el saltenc Sanku Jabbie, que oferirà un perfil alternatiu al d'Adri Expósito. Al Municipal de Peralada s'ha consumat un retorn exprés, el de l'interior hondureny Aleja Mejía, que tornarà a vestir el blanc-i-verd després d'haver firmat pel fallit projecte maresmenc.
Totes tres incorporacions ja van debutar aquest passat cap de setmana, en els últims tests de pretemporada dels seus equips. Maynau i Jabbie van ser titulars en l'empat a casa contra l'Espanyol B. El partit va acabar 1 a 1 amb dos gols tardans. L'anxover el va fer Hugo García amb un xut ajustat des de fora l'àrea. Mejía també va sortir d'inici pel Peralada, en un partit molt més còmode. Els xampanyers van atropellar el Bescanó (6-0) amb un inici fulgurant en el qual van marcar els primers quatre gols. Van marcar Alan Baró, Llorenç Busquets, Dani Gómez i Rami. Els dos gols restants van ser en pròpia porteria.
Un Badalona que apunta alt
Si ens remetem a l'historial recent és difícil preveure més igualtat entre el Badalona i el Peralada: els escapulats també van jugar el play-off d'ascens de la 2024/2025, després de tancar la temporada amb només un punt menys que els d'Àlex Marsal. L'equip barceloní s'ha reforçat de valent per continuar buscant ocupar les places més altes.
Entre les novetats n'hi ha una de recent i de ben coneguda a l'Alt Empordà. El davanter de Santa Llogaia Eric Pimentel és l'últim fitxatge de luxe del Badalona. El van anunciar aquesta setmana passada, un cop rescindit el seu contracte amb el Som Maresme. Entre el grup de noves incorporacions badalonines hi ha altres cares familiars com la d'Ivan Amoedo, provinent precisament del Peralada, o la de Josu Rodríguez, popular exjugador del Sant Andreu.
Debut amb triple llei de l'ex
Tampoc tindrà un inici plàcid l'Escala. La visita a Santa Coloma de Gramenet l'enfrontarà a la Fundació Esportiva Grama, un altre equip que s'ha renovat de valent per ser a dalt. Tres de les noves incorporacions barcelonines arriben, precisament, del Nou Miramar. Adrià Méndez, Martí Alonso i Bilal Charreh juguen ara al rival de l'Escala després d'un any a l'Alt Empordà. Méndez i Alonso van tenir rols especialment protagonistes amb Raúl Paje.
L'objectiu de l'Escala serà, així doncs, evitar que cap d'ells pugui complir la famosa "llei de l'ex" en el debut a Tercera. Els de David Gurillo arribaran especialment inspirats a la cita. Han fet una pretemporada molt positiva en l'arribada del nou tècnic i han rascat empats i victòries contra diversos rivals de categoria superior. El nou equip anxover engresca i té capacitat per adaptar-se a diferents contextos de partit. L'única mala notícia de l'Escala en la prèvia de lliga és la condició física de Josu Prieto. El capità va marxar lesionat del partit contra l'Espanyol B i la seva presència en la primera jornada de lliga es troba en dubte.
