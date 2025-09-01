Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Copa Catalunya

El Fontcoberta tomba el Borrassà en la primera ronda de la Copa Catalunya

Els del Pla de l’Estany van imposar el seu joc en quasi tot moment

El Fontcoberta celebra la victòria a Borrassà.

El Fontcoberta celebra la victòria a Borrassà. / Roger Illa

Borrassà

El passat dissabte el Municipal de Borrassà va acollir un partit de primera ronda de Copa Catalunya. La Unió Esportiva Fontcoberta, equip recentment ascendit a Tercera catalana, va enfrontar-se als blaugrana i va eliminar-los de la competició.

El Borrassà va plantar cara davant l’afició local, però va ser clarament inferior als del Pla de l’Estany. Si bé va tardar a entrar de ple en el partit, el Fontcoberta va imposar el seu joc en quasi tot moment. El porter Noel Pot va sostenir els altempordanesos durant la primera meitat. En el temps afegit, però, Marc Bramon va obrir la llauna pels visitants.

En el segon temps el Fontcoberta va continuar mantenint la possessió. El Borrassà va trobar l’empat en una pilota llarga que va aprofitar Bru Solà (51’). Tot i això, els visitants no van tardar a fer el segon (61’) i van saber mantenir l’ordre fins al final del partit.

