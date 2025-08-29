Copa Catalunya
La Copa Catalunya, una "recompensa" matinera per al Borrassà i el Fontcoberta
L'equip blaugrana disputarà dissabte (17h, a casa) la primera eliminatòria de la competició, tot i no haver quedat campió de Quarta
S'enfrontarà a un altre debutant, la UE Fontcoberta, amb qui compartirà il·lusió
El futbol comarcal no hi entén de big data, d'anàlisis secretes i d'espies en els entrenaments rivals. El Borrassà i el Fontcoberta coneixen ben poques coses l'un de l'altre, i als representants d'ambdós equips no els fa res admetre-ho. Els de l'Alt Empordà i els del Pla de l'Estany, això sí, compartiran una cosa: una enorme il·lusió per estrenar la temporada amb una competició oficial. Es veuran les cares aquest dissabte a Borrassà, a les cinc de la tarda, en la primera eliminatòria de la Copa Catalunya.
Un Quarta contra un Tercera
Per al Borrassà, la participació en la competició serà una "recompensa" inesperada, tal com explica el seu entrenador, Pau Quirante. L'equip blaugrana va agafar bitllet per a la Copa Catalunya gràcies a haver estat el millor segon classificat gironí de Quarta durant la temporada passada. Aprofiten que el campió del grup 1, el Peralada B, en queda exclòs per la seva condició de filial. A l'altra banda la història té menys caramboles: el Fontcoberta va ser el ferm campió del grup 4 durant la 2024/2025 i, enguany, serà equip de Tercera Catalana.
El Borrassà disputarà la Copa Catalunya en detriment del Peralada B, que no pot accedir-hi pel fet de ser un filial
Quirante explica que aquesta eliminatòria matinera ha suposat una mica més d'enrenou durant el mes d'agost de l'habitual al club. En tractar-se d'un partit oficial, s'han hagut de tramitar les llicències federatives des de ben aviat. A banda, l'equip ja s'ha hagut de posar les piles en l'aspecte físic. Xicu Mariscot, membre de la directiva del Fontcoberta, coincideix a l'hora de valorar aquestes particularitats. El conjunt del Pla de l'Estany ja ha disputat uns quants amistosos i també ha trepitjat l'Alt Empordà, ja que va enfrontar-se recentment al Bàscara en un partit que va resoldre amb contundència (2-5). La Unió Esportiva Fontcoberta ha pogut mantenir el bloc campió de la temporada anterior. De fet, alguns jugadors veterans, explica Mariscot, s'han quedat al club incentivats especialment per la disputa d'aquesta Copa Catalunya.
Pocs canvis, mateix objectiu
A Borrassà també seguirà el nucli dels últims anys amb algun petit canvi. Joan Hernández i Jordi Casademont han fitxat pel Peralada B i Lluís Ortiz torna a la Selva de Mar. Per suplir-los arriben tres novetats: Marc Mesas i Joel Crespo, dos exjugadors del club, i Oriol Martín, fins ara a l'AE Roses. A la banqueta es mourà també alguna peça. Jordi Boix passarà a ser la mà dreta de Pau Quirante, en substitució de Joan Repullo, i s'hi afegirà Sergi Ponsetí, fins ara delegat. Una sèrie de canvis mínims per un bloc tan ferm que Ferran Comet, president del Borrassà, no dubta a comparar amb la Torre de Pisa. "Encara que sembli que ha de caure... és molt fort", bromeja.
A la gespa del Municipal de Borrassà, tots dos buscaran copiar l'actuació que va fer l'Esplais ara fa un any. L'equip castelloní va poder avançar dues rondes i va caure amb molta dignitat a la tercera fase, contra la potent Juventus de Lloret. Sigui com sigui, la Copa Catalunya servirà com a al·licient per encarar amb garanties la temporada vinent. Per a uns, per afrontar la Tercera catalana per segon cop a la seva història. I per als altres, per buscar l'ascens per tercer any consecutiu. "Aviam si a la tercera és la bona", diu Pau Quirante, preguntat per si aquest serà l'any de l'esperada promoció. El Borrassà hi ha quedat molt a prop en les últimes dues temporades i, és clar, voldrà tornar-ho a intentar. Però sempre tocant de peus a terra: "No per ser a Tercera farem més calés, tindrem més jugadors o ens posaran un camp de gespa artificial... continuarem sent un club humil, com sempre", conclou, amb immens realisme, l'entrenador.
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Surt en llibertat el detingut per boicotejar l'equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
- Adif modificarà el pas a nivell principal de Figueres per evitar més incidents mecànics
- L’Acústica expandeix horitzons: un nou escenari i augment en seguretat
- Una Vuelta 'bona' per a Figueres
- El ciclisme acoloreix Figueres en una icònica contrarellotge de la Vuelta
- Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres