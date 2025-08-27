CICLISME
La Vuelta es prepara per al combat a Catalunya, començant per Figueres
La prova disputa avui una contrarellotge per equips a Figueres, que per primer cop acull la cursa; David Gaudu arriba com a líder.
La Vuelta aterra a Figueres: recorregut, horaris i favorits
La Vuelta es prepara avui per a la flamant actuació a Catalunya després d’un periple de quatre dies que ha portat la cursa a recórrer la regió italiana del Piemont i a fer la primera visita de la història als Alps del Tour que, desgraciadament, només van oferir a la prova imatges de postal més que no pas de baralla sobre una bicicleta.
Figueres, primer, després Olot, per arribar a Andorra i des del petit país pirinenc dirigir-se cap al Pirineu d’Osca travessant el Cantó –visitat també per la Vuelta i el Tour–, per passar després per Sort, la Pobla de Segur i el Pont de Suert, en tres dies que adquireixen no poca transcendència en una primera setmana de lluita per la general que acabarà diumenge amb l’ascensió al cim de Valdezcaray, a La Rioja.
Vingegaard cedeix el lideratge
Quatre dies de viatge per Itàlia i França han deixat clar diverses coses. La principal és que Jonas Vingegaard ha vingut a guanyar la Vuelta i que un francès anomenat David Gaudu, en una forma exquisida, també vol lluitar per la preuada peça amb què es va vestir ahir al seu país. Va ser en una quarta etapa resolta a l’esprint amb la sorprenent victòria del britànic Ben Turner, que no apareixia a cap travessa, que només tenia dos triomfs en cinc anys d’ofici i que va batre ni més ni menys que Jasper Philipsen, que era el gran favorit per guanyar a l’esprint després que el pas pels Alps -Montgenèvre, primer, i Lauteret, després, quedés com una anècdota en la història de passat i present de la Vuelta.
Va arribar l’esprint, amb diversos contactes que van acabar en ensurts, i tots se’n van anar ràpids i veloços als autocars: dutxa i cap a l’aeroport de Grenoble, que calia volar fins a Girona. Possiblement, per treure’s pressió, per deixar-se per un dia de protocols (podi, control antidopatge i entrevistes), va fer l’efecte que Vingegaard no posava gaire interès a conservar el jersei vermell, que va lliurar a Gaudu i que va guanyar per millors llocs en la suma d’arribades superades fins ara.
Tot serà diferent a Figueres, en una contrarellotge per equips de 24 quilòmetres on es premia el treball en conjunt, l’esforç dels Visma perquè Vingegaard castigui els rivals, l’hora de la reconquesta de l’UAE amb Juan Ayuso i Joao Almeida i les clares intencions del Lidl Trek per assaltar el lideratge a la figura de Giulio Ciccone. Molt complicat ho tindrà avui Gaudu per mantenir-se al capdavant de la Vuelta.
La capital empordanesa tindrà l’ocasió de viure en directe una etapa de la Vuelta, cursa que no ha passat mai pels territoris, principalment per problemes més polítics que no pas esportius. Curiosament, la ronda espanyola trepitja l’Alt Empordà amb els responsables de Junts, que han vist en la prova un extraordinari aparador per vendre les comarques gironines i, de passada, la Costa Brava, en un pla internacional més enllà de la marca Espanya sempre associada a la cursa.
