Ciclisme
El dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers tallats aquest 27 d’agost a Figueres
La contrarrellotge començarà a les 16.30 hores davant de la Torre Galatea (Teatre-Museu Dalí) i acabarà cap a les 18.30 hores al Parc de les Aigües
Segueix en directe l'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
La contrarrellotge començarà a les 16.30 hores davant de la Torre Galatea (Teatre-Museu Dalí) i acabarà cap a les 18.30 hores al Parc de les Aigües, passant per Cabanes, Peralada, Vilanova de la Muga, Vilatenim i la Marca de l’Ham. L’Ajuntament i la Guàrdia Urbana han preparat un dispositiu especial de mobilitat i seguretat.
Carrers tallats
Les afectacions principals per a la circulació de vehicles són a l’avinguda Salvador Dalí (entre la plaça del Sol i el carrer Portlligat), al parc de les Aigües (barris del Cendrassos, de l’Horta Capallera i de l’Horta Hospital), a l’avinguda Marignane, a la pujada del Castell, N-260 Ctra. de Llançà-Portbou (al pas per Figueres), barris de l’Eixample (c. Compositor Abdó Mundi) i de la Marca de l’Ham (passeig de Vilatenim), i Vilatenim, i a tots els carrers adjacents a aquests trams.
Entre les 7.30 del matí i les 20.30 h d'aquest dimecres, per motius d’organització i logística, la circulació de vehicles estarà tancada a l’avinguda Salvador Dalí (entre la plaça del Sol i el carrer Portlligat) i a tots els carrers propers (la ronda Rector Aroles, el passeig Nou, la pujada del Castell i el c. Creu del Terme, entre altres). En el mateix horari, l’afectació també serà a l’entorn del Teatre-Museu Dalí i a tots els carrers propers, i als barris del parc de les Aigües: tota l’avinguda Costa Brava, c. Montgó i tots els carrers propers que desemboquen a la cursa (sí que es podrà circular per l’avinguda Perpinyà i hi haurà ruta alternativa, de sortida, pel c. Rec Arnau, c. Tapis i c. Vilabertran). També, a partir de les 7.30 h, no es pot circular amb vehicle pel c. del Compositor Abdó Mundi (Eixample) (la ruta alternativa, només de sortida, serà pel c. Via Làctia —fins a les 14 h— i pel c. Narcís Soler, c. Tapis i c. Josep Azemar —a partir de les 14 h—), ni per la zona del c. Mestre Falla i la riera Galligans.
De 14 a 18.30 h també queden clausurats els accessos de vehicles a tota la resta de carrers del circuit per on passa La Vuelta: avinguda Salvador Dalí N-IIa (des del c. Portlligat fins a l’entrada de la N-II a Hostalets de Llers, incloent el tram de les dues estacions de servei Repsol Rally Nord-París Madrid); Vilatenim (camí de Palol i c. Església), Marca de l’Ham (camí de Vilatenim i passeig de Vilatenim), ronda Ricard Giralt i N-260 (rotonda carretera de Llançà-Portbou fins a la rotonda plaça El·líptica). Carrers com el Peralada, Ample, Vilafant i la Rambla quedaran tallats a la tarda perquè seran el punt de pas del retorn dels ciclistes quan acabin la carrera. Des del dilluns 25 o des del dimarts 26 (pendent de concretar) no es podrà circular pel carrer Canigó (davant Torre Galatea) perquè s’iniciarà la instal·lació de la rampa de sortida dels ciclistes.
Com accedir a Figueres amb vehicle?
Els vehicles que vulguin accedir a Figueres pel sector nord (N-II a Hostalets de Llers) i pel nord-est (carretera de Llançà-Portbou N-260) es recomana que ho facin —a través del cinturó de ronda de la N-II— pels sectors sud (N-IIa —Rally Sud—), oest (carrer Empordà, carretera d’Olot N-260) i est (C-260, avinguda de Roses).
En sentit nord, l’avinguda Salvador Dalí N-IIa està tallada a la circulació de vehicles des de les 7.30 fins a les 20.30 (entre la plaça del Sol i el c. Portlligat), i a partir de les 14 h (fins a les 20.30 h) entre el c. Portlligat i l’entrada de la N-II a Hostalets de Llers. Els vehicles que fins a les 14 h vulguin accedir a Figueres en sentit nord (Motel) se’ls desviarà al carrer Portlligat en direcció a l’avinguda Perpinyà. Al nord-est (vehicles procedents de la carretera N-260 de Llançà-Portbou), es tallarà la circulació a la rotonda d’entrada a Figueres de 14 a 18.30 h.
Hi ha rutes alternatives que estaran marcades amb cartells i amb la presència d’agents de la Guàrdia Urbana. Aquestes afectacions també engloben, en els horaris i trams marcats, els guals d’aparcament d’entrada i de sortida i els pàrquings d’edificis. L’accés a l’Hospital de Figueres i al Servei d’Urgències queda garantit i amb vehicle propi s’hi podrà accedir, per exemple, des del carrer Empordà (N-260 Ctra. d’Olot), c. Poeta Marquina, ronda del Parc i un tram de la ronda del Rector Aroles (fins a avinguda Olímpia).
Aparcaments gratuïts alternatius
Figueres disposa d’àmplies bosses d’aparcaments gratuïts. El més pròxim al centre és a l’antic camp de futbol del Far (c. del Far amb avinguda Vilallonga). Per a La Vuelta, a més d’habilitar el terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins pels veïns dels barris de la zona del parc de les Aigües, també es permetrà aparcar a tres terrenys més: a tocar l’estació depuradora (EDAR) entre els carrers Vila-sacra i Vilanova de la Muga, i al Firal (entre els carrers França i Itàlia). Aquests dos, juntament amb el de l’interior de la plaça Europa, seran aparcaments alternatius disponibles també per al Figueres Acústica Arena amb el concert d’Oques Grasses al recinte firal el dissabte 30 d’agost.
Activitats dels patrocinadors al parc de les Aigües i al passeig Nou
El parc de les Aigües serà un dels epicentres de La Vuelta. Serà el punt d’arribada de la cursa (els ciclistes recorreran tota l’avinguda Costa Brava procedents de la rotonda del c. Tapis). I, on se celebren els concerts d’El Rampell, per les Fires i Festes de la Santa Creu, s’hi instal·larà l’espai de patrocinadors Parque Vuelta (Fan Zone) de 16.30 a 20.30 h. També hi haurà una altra zona similar, Acciones Promocionales, de 14.30 a 16.30 h al passeig Nou. Són dos espais oberts al públic amb carpes i activitats de les empreses i institucions que patrocinen i col·laboren amb La Vuelta.
