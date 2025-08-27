Directe: L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres

En Directe
La cinquena etapa de la Vuelta Espanya és una contrarellotge per equips que es disputa aquest dimecres amb sortida i arribada a Figueres.
Segueix aquí els resultats, les afectacions de trànsit a la ciutat i tot el que passi al voltant de la reconeguda prova esportiva.
La Vuelta es prepara per al combat a Catalunya, començant per Figueres
La Vuelta es prepara avui per a la flamant actuació a Catalunya després d’un periple de quatre dies que ha portat la cursa a recórrer la regió italiana del Piemont i a fer la primera visita de la història als Alps del Tour que, desgraciadament, només van oferir a la prova imatges de postal més que no pas de baralla sobre una bicicleta.
Figueres, primer, després Olot, per arribar a Andorra i des del petit país pirinenc dirigir-se cap al Pirineu d’Osca travessant el Cantó –visitat també per la Vuelta i el Tour–, per passar després per Sort, la Pobla de Segur i el Pont de Suert, en tres dies que adquireixen no poca transcendència en una primera setmana de lluita per la general que acabarà diumenge amb l’ascensió al cim de Valdezcaray, a La Rioja.
Pas per Figueres, Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga: el recorregut i els horaris de l'etapa altempordanesa de la Vuelta
La contrarellotge per equips es disputarà aquest dimecres a partir de dos quarts de cinc de la tarda
Descobreix on aparcar a Figueres durant la Vuelta
Per donar alternatives als veïns i acollir l’alt volum d’espectadors que es preveuen amb el pas de la Vuelta, l’Ajuntament de Figueres ha habilitat quatre grans aparcaments excepcionals i gratuïts amb més de 1.500 places en total: tres terrenys a la zona del recinte firal (entre l’estació depuradora i el Wine Palace; al Clos de Fires -on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu- i a l’interior de la plaça Europa -on antigament se celebrava l’Embarraca’t-) i un a la zona del Parc de les Aigües (terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins).
