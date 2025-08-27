En Directe

Directe: L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres

El pas de la Vuelta a Espanya per Figueres

El pas de la Vuelta a Espanya per Figueres

Roger Illa

Roger Illa

Núria Noguera

Núria Noguera

La cinquena etapa de la Vuelta Espanya és una contrarellotge per equips que es disputa aquest dimecres amb sortida i arribada a Figueres.

Segueix aquí els resultats, les afectacions de trànsit a la ciutat i tot el que passi al voltant de la reconeguda prova esportiva.

Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents