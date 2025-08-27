Ciclisme
El ciclisme acoloreix Figueres en una icònica contrarellotge de la Vuelta
La capital altempordanesa rep milers d'aficionats a la bicicleta en el debut de la competició a la ciutat
L'equip UAE marca el millor temps, però Jonas Vingegaard torna a col·locar-se líder
La contrarellotge per equips és una prova especial. Els seguidors de més edat la solen defensar a ultrança, mentre que d'altres la consideren antiquada, pròpia d'un altre temps i un altre ciclisme. La qüestió dona per un bon debat, però aquest dimecres, a Figueres, la fórmula ha resultat ser guanyadora. Gràcies a les particularitats de la crono -sortides esglaonades dels equips, punt de sortida i d'arribada pròxims entre si...- Figueres ha aplegat aquesta tarda una quantitat inimaginable de públic.
Hi ha ajudat el fet de ser la primera etapa un cop acaba l'insípid periple inicial pel Piemont italià i el sud-est francès. L'inici a l'estranger de la Vuelta segur que suposa considerables beneficis econòmics, però la veritable gran volta començava a Figueres. Hi havia ganes de Vuelta, també molt més enllà de les fronteres altempordaneses o gironines. La capital de l'Alt Empordà ha rebut cicloturistes vinguts de tot arreu, que han voltat la ciutat durant tot el dia, molts d'ells alternant el punt de sortida, el tram d'arribada, la visita encuriosida als autobusos dels millors equips del món... La rampa des d'on els ciclistes han començat els 24 quilòmetres, col·locada just a sota de la Torre Galatea, ha rebut l'elogi d'una de les speakers de la prova; "és una de les sortides d'etapa més boniques que ha tingut la Vuelta", ha dit. Potser exagerava, però la ubicació de la sortida ha estat indubtablement icònica.
UAE guanya, Vingegaard vesteix de vermell
En l'apartat competitiu no hi ha hagut sorpreses. L'equip UAE ha fet el millor temps en el trajecte, amb 25 minuts i 26 segons. Tot darrere, els que són segurament els altres quatre grans equips del panorama internacional: Visma (25:34), Lidl-Trek (25:35), Red Bull Bora (25:38) i INEOS (25:42). Hi ha hagut canvi de líder i Jonas Vingegaard, la gran figura d'aquesta Vuelta, ha recuperat el mallot vermell per la via ràpida, després de perdre'l en la quarta etapa.
El danès tampoc saltava d'alegria. UAE ha mostrat un punt més de fiabilitat i ha obligat Visma, que punxava quasi vint segons en el pas pel segon control, a suar de valent en els darrers quilòmetres. L'entrada per Vilatenim i Figueres ha salvat els mobles pel conjunt neerlandès, que al final ha quedat vuit segons per sota, però ara Vingegaard té tres corredors de l'UAE (Almeida, Ayuso i Soler) just al darrere i esperant qualsevol mínim error. Tots tres es troben a vuit segons del líder de la general. L'entrada a l'alta muntanya, que començarà dijous a Olot, decidirà si aquesta distància s'amplia o si el mallot vermell torna a canviar d'amo pròximament.
Revindicació d'abast mundial
A banda, la contrarellotge de la cinquena etapa ha tingut un altre moment ben destacable. Dues persones han barrat el pas dels ciclistes de l'equip Israel-Premier Tech a mig trajecte, en protesta per la presència de l'equip a la gran volta. El boicot ha succeït altres reivindicacions fetes també durant aquesta jornada en suport a Palestina i en condemna de l'actuació d'Israel a la zona. Els dos boicotejadors han aconseguit aturar diversos ciclistes de l'equip i l'Israel-Premier Tech, cinquè per la cua a la crono, se n'ha ressentit. De moment, l'incident ha deixat un home detingut.
