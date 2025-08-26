Bàsquet
Torna el torneig de bàsquet U13 de Vilafant amb dotze equips masculins i nou de femenins
Es disputarà entre el divendres 29 i el diumenge 31 d'agost
Entre el divendres 29 i el diumenge 31 d’agost es disputarà, al pavelló Joel González de Vilafant, la vuitena edició del torneig de bàsquet U13 . La cita, organitzada pel Club Bàsquet Vilafant, comptarà enguany amb un total de vint-i-un equips: dotze de masculins i nou de femenins. El divendres i el dissabte hi haurà partits des de les nou del matí fins a quarts de nou del vespre. El diumenge, dia en el qual es decidiran les posicions finals dels equips, es tancarà la competició passades les cinc de la tarda.
L’U13 permetrà veure els equips d’edat infantil de diversos dels planters més potents d’Espanya. El quadre femení tindrà dos grups i rebrà clubs com el Sant Adrià, el Joventut de Badalona o el Bàsquet Girona, a més de dos conjunts locals com el Bàsquet Vilafant i l’UCAP de Peralada. Els dos representants altempordanesos ocupen el mateix grup i, per tant, jugaran entre ells.
El masculí, per la seva banda, es dividirà en quatre grups inicials amb noms de la talla del La Laguna Tenerife, el Manresa, el Joventut o el Girona. L’equip U13 masculí del Vilafant també serà a la cita i compartirà grup amb la Penya i el Sant Josep de Badalona.
