Bàsquet
El Club Bàsquet l'Escala tindrà tres equips sènior amb caràcter local i el retorn dels Espinosa: pare i dos fills
El nou sènior masculí A jugarà a Segona Territorial amb una plantilla dissenyada per a pujar diverses categories
El Club Bàsquet l'Escala tindrà tres equips sènior -dos de masculins i un de femení- durant aquesta temporada 2025/2026. Tots ells estaran fonamentats en una base majoritàriament escalenca, ja sigui amb jugadors del mateix poble o bé formats en el club. Entre les novetats de l'entitat es troba un nou equip masculí amb aspiracions de retornar el club a Segona Catalana. El club sumarà un parell de conjunts en total respecte a la xifra de la temporada passada, tot arribant als sis equips masculins, sis de femenins, un mixt i l'Escoleta.
El sènior masculí A partirà des de Segona Territorial. El club va intentar obtenir una plaça a Segona Catalana, categoria que es considerava més adient pel nivell de la plantilla, però finalment no va ser possible. Pau Esponellà, coordinador de l'Escala i també jugador d'aquest nou equip, explica que "no es va trobar cap club disposat a vendre la seva plaça, tot i haver fet ofertes econòmiques importants". Finalment, no es començarà des de la categoria més baixa, Tercera Territorial, gràcies a una compensació de places que permetrà pujar un esglaó fins a Segona. L'altre equip sènior masculí sí que continuarà a Tercera i amb un bloc molt similar al de la temporada 2024/2025.
Projecte ambiciós
El Club Bàsquet l'Escala ha sacsejat el mercat amb el retorn de diversos jugadors locals de renom. El nou sènior masculí tindrà peces provinents directament de fins a set categories per sobre. És el cas dels germans Enric i Toni Espinosa, que deixen el Bisbal Bàsquet de Segona FEB per tornar al club del poble. Els entrenarà el seu pare, Toni Espinosa; l'exjugador professional encetarà així una nova etapa en el club després d'haver entrenat el sènior masculí i femení anteriorment.
A banda, s'incorporen també noms destacats i amb experiència en categories superiors com Guillem Planas (Bisbal Bàsquet, CB Sant Feliu i CB Salt), Pol Darnés (Adepaf) o Joan Mitjanas (Bisbal Bàsquet). Un equip dissenyat per a dominar la categoria amb solvència. "Tenim l'objectiu a llarg termini de tornar a Segona Catalana, tot pujant de mica en mica, i consolidar-nos a la categoria", explica el coordinador Pau Esponellà.
En el cas del sènior femení, s'aposta per la continuïtat respecte a la temporada passada. L'equip continuarà amb un bloc molt jove i amb jugadores formades a l'entitat. Jugarà a Primera Territorial i servirà per donar sortida a les jugadores júnior i sots-25 del club, que ja en aquesta temporada anterior van tenir un paper important per a suplir baixes. La plantilla està a prop de tancar-se. Des del club, de moment, no es planteja cap objectiu competitiu concret per a aquest conjunt que entrenarà Joel Obré.
