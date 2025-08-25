Entrevista | José Luis Moreno director a Girona de la cadena de supermercats Carrefour
José Luis Moreno: «La Vuelta ens fa conèixer i apropa un poble nou cada dia»
El principal patrocinador de La Vuelta oferirà diverses activitats als aficionats en les etapes a Figueres i Olot
Lluc Perich Pérez
La província de Girona acull aquesta setmana, per primera vegada des del 2005, dues etapes de La Vuelta, una de les tres grans rondes del ciclisme mundial. Serà dimecres, a Figueres, amb una contrarellotge per equips; i dijous, a Olot, en la sortida de la primera etapa de muntanya, que arribarà a Andorra després de creuar el Ripollès i la Cerdanya. José Luis Moreno és director a Girona de la cadena de supermercats Carrefour, principal patrocinadora de la competició durant els últims tretze anys. A la província compta amb tretze locals Express, set Market i tres hipermercats, un a la capital i dos més, justament, a les ciutats que acolliran etapa, Figueres i Olot.
Què els suposa aquest lligam amb la Vuelta, durant més d’una dècada?
Per a nosaltres és una manera d’apropar-nos i conèixer les diferents regions i els clients de tota Espanya. Cada etapa es fa a diferents pobles o ciutats, com Figueres i Olot aquest any, i això ens hi identifica. A més, compartim l’esperit de la Vuelta i els valors que pot representar, de treball en equip, compromís, coratge, esforç...
Quina és aquesta manera en què es volen donar a conèixer a les regions i clients?
Sobretot volem donar a conèixer els proveïdors locals que tenim a totes les regions. Per a nosaltres és important que s’identifiqui Carrefour amb producte local.
Amb La Vuelta, visiten diferents zones de l’Estat: s’intenta mostrar això?
Al final el que ens dona La Vuelta és aquesta possibilitat de participar per tota Espanya. Ens apropa i fa conèixer cada dia un poble nou, o un Carrefour nou. Es vol fer partícip tot el país.
I es fa a través de diverses accions durant les etapes i durant la competició, que aquí viurem ben a la vora...
Aquest any tenim la novetat de la gorra daurada. A cada etapa es repartiran milers de gorres amb un codi QR. N’hi ha disset que tenen un xec estalvi de 1.000 euros per a productes de la secció de frescos de qualsevol Carrefour amb la targeta de fidelització. Això també és una eina per a donar visibilitat a la campanya d’accions per a menjar millor, que vol fomentar una alimentació saludable i sostenible. En total, es reparteixen més de cent mil gorres entre el públic, amb l’enllaç per a optar al premi.
Amb què més pot comptar trobar-se el públic que s’apropi a Figueres i Olot?
Als inicis d’etapa es fa el Parc Vuelta, un espai amb accions i activitats lúdiques enfocades sobretot en aquesta línia del menjar saludable i també de proveïdors locals. A cada etapa hi ha un proveïdor local que oferirà una selecció de productes. Aquí serà Galetes Camprodon, que donarà 1.500 degustacions. A més a més, tindrem 600 peces de fruita per a repartir.
Sempre per a recomanar una alimentació saludable...
Sí, i ho enllacem amb el que és La Vuelta: Una vida saludable. Busquem això, facilitar als nostres clients una alimentació saludable i sostenible, compromesa amb el medi ambient. Les activitats i jocs que es fan al parc tracten d’això.
També hi haurà bicicletes estàtiques solidàries...
És la campanya de «Quilòmetre sostenible». Per a cada quilòmetre que faci la gent, es donarà un euro a World Wide Fund For Nature (WWF) i Forest Stewardship Council (FSC), per a recuperacions forestals.
L’any passat, a Jérez de la Frontera, va sortir-se des de dins un hipermercat... a Olot ho faran des del davant; es va arribar a plantejar una opció com aquella?
És complicat, aquell era un hipermercat molt gran, i sempre està bé fer una acció diferent i que se’n parli. El d’Olot és més petit, en comparació. La sortida serà davant del pàrquing, que també té la seva logística, amb el Parc Vuelta i les activitats que hi haurà. No se sortirà des de dins l’hipermercat, com a Jérez, però serà al davant (riu)!
Un bloc ràpid per acabar. És gaire aficionat al ciclisme?
Sí, sí. Una mica, tot i no ser-ne expert.
Doncs vinga. Un equip guanyador per a la contrarellotge de Figueres?
O és Visma-Lease a Bike o és UAE. Diria UAE, perquè hi ha l’Ayuso, que és d’aquí.
L’etapa d’Olot serà per als favorits o confia en l’escapada?
Pels favorits. Què són, 170 quilòmetres? I les pujades. És massa aviat.
Un guanyador de la Vuelta?
Juan Ayuso, m’agradaria.
Una recomanació d’alimentació per als ciclistes?
Doncs Galetes Camprodon, aquesta és fàcil! I també plàtans o bananes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- El cotxe més elegant del món és de l'Empordà
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- El pantà de Darnius i Boadella, la nit i el dia d’un any a l’altre
- Descobreix on aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà