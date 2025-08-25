Futbol platja

Doble càstig per al Roses Platja a la final de la Supercopa

L'equip perd el seu segon títol en una setmana contra l'Enpie Málaga, que ho ha guanyat tot aquesta temporada

Suli Batis, durant la final. / RFEF

Roger Illa

Marbella

El Roses Platja va tornar a quedar-se amb la mel als llavis, aquest passat dissabte al matí, en una altra final perduda. Si el dijous va ser a la final de Copa, dissabte va ser a la de Supercopa. En tots dos casos, un mateix botxí: l'Enpie Málaga, que ha guanyat els tres títols que ha disputat aquesta temporada.

El capità rosinc, Marc Borràs, amb l'equip arbitral i el capità de l'Enpie. / RFEF

I això que el Roses, com de costum contra l'equip andalús, va tornar a plantar cara. El marcador va acabar amb un 4 a 2 a favor del Málaga. Havia tardat a obrir-se, ja que en el primer temps no va haver-hi gols i es va arribar a la mitja part amb un curtíssim 1 a 0 pels malaguenys. En el tercer període van arribar més dianes. L'Enpie va col·locar un 3 a 0 quasi definitiu, Suli Batis va retallar distàncies i els rivals van fer un gol més, el quart. Ramy només va poder maquillar el resultat amb el gol del 4 a 2 final.

Així doncs, la temporada de 2025 del Roses Platja es clou sense cap títol, però amb dos subcampionats. L'equip altempordanès, format per una base cada cop més local i provinent del planter, s'ha establert a ple dret entre els millors equips estatals. Els de Dani Haro són, avui dia, el conjunt que posa les coses més difícils a l'Enpie Málaga, gran dominador de l'esport en l'àmbit espanyol.

