Ciclisme
L'etapa figuerenca de la Vuelta, una contrarellotge per començar a separar els favorits dels aspirants
Els 24 quilòmetres de la "crono" seran també el preludi de l'arribada a l'alta muntanya
L'Alt Empordà torna a tenir durant un dia l'elit del ciclisme. La Vuelta a Espanya, una de les tres curses per etapes més importants del circuit internacional, passa per primer cop per la comarca. Serà una etapa particular: una contrarellotge per equips amb un recorregut curt i intens, que tindrà sortida i arribada a Figueres. Representarà la cinquena de les vint-i-una etapes de la Vuelta i suposarà l'arribada de la prova al territori peninsular, després d'un inici pel nord-oest italià.
La contrarellotge de Figueres no es preveu decisiva, però sí que hauria de tenir més al·licients competitius que les quatre jornades anteriors de la Vuelta. En els primers dies pel Piemont s'alternarà la mitja muntanya amb el terreny planer; un menú que, si no hi ha cap sorpresa majúscula, encara no permetrà delimitar grans distàncies en la general. La contrarellotge per equips servirà per començar a establir diferències que, tot i que no serviran per deixar res tancat, podran començar a separar els favorits dels altres aspirants.
Visma i UAE, cara a cara
En tractar-se d'una crono per equips, la contrarellotge serà el primer xoc de trens entre els dos galls del galliner del pelotón. Visma i UAE, els dos equips més potents del gran grup, hauran de mostrar bona sintonia entre els seus integrants per començar a esgarrapar segons per als seus líders. Vingegaard, per una banda, comptarà amb Sepp Kuss i Matteo Jorgenson com a gregaris de luxe. UAE tindrà una situació més particular: si bé João Almeida parteix com a cara més visible, els galons de Juan Ayuso podrien col·locar-lo perfectament al capdavant depenent del transcurs de la cursa. La cinquena etapa de la Vuelta permetrà veure en quina forma arriba cadascun dels equips favorits i les sinergies entre cadascun dels seus vuit ciclistes.
La contrarellotge guanyarà pes, també, pel que ve just després: la sisena etapa sortirà d'Olot i acabarà a Pal, a Andorra, tot endinsant-se ja en l'alta muntanya. Els ports de primera i segona categoria d'aquesta i de la setena etapa (entre Andorra, el nord-oest català i Huesca) apunten a ser decisius per a la general. Per això, arribar-hi en forma serà important per als principals candidats.
- Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu
- S’accentua l’agonia dels contenidors soterrats als carrers i places de Figueres
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Temporers a l', al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem
- Els ous de tortuga careta trobats a la platja de Riells de l'Escala no són viables
- Pas per Figueres, Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga: el recorregut i els horaris de l'etapa altempordanesa de la Vuelta