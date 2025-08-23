L’inici de la ronda espanyola
Jordi Masquef, alcalde de Figueres: "La Vuelta va més enllà de la marca Espanya"
Dimecres es disputarà una contrarellotge per equips de la Vuelta a la capital de l’Alt Empordà, un territori pel qual mai havia passat la cursa ciclista en les 79 edicions anteriors
L’alcalde de Figueres celebra l’arribada de la prova per la dimensió internacional que pot donar a la seva ciutat, a la Costa Brava, a Girona i el seu aeroport i també al Pirineu
Sergi López-Egea
Figueres acollirà dimecres vinent la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya: una contrarellotge per equips.
Sempre he vist que era una oportunitat per a Figueres acollir la Vuelta. Tinc una bona relació amb la Volta a Catalunya, així que el seu president, Rubèn Peris, em va explicar que la Vuelta començava a Itàlia i passava per França. L’organització tenia tancada una etapa a Andorra i volaven des de Grenoble fins a l’aeroport de Girona. Així que vaig entendre que era una bona ocasió per promocionar no només Figueres, sinó també Girona, l’aeroport del qual es pot convertir en un futur en la quarta pista del Prat. Vam seure a negociar. Era una conjuntura per a Figueres, la Costa Brava i el Pirineu.
L’acord amb la Vuelta és només per a un any? El 2026, la cursa comença a Mònaco i tot indica que travessaran la frontera per territori català.
No estem tancats a res de cara al futur. El nexe amb la Vuelta sempre s’estableix de la mà de la Volta a Catalunya. De moment, només puc avançar que el 2026 es tornarà a fer l’etapa entre Figueres i Banyoles, en aquest cas en la Volta a Catalunya, però al revés. Nosaltres acollirem la sortida en una etapa que acabarà a Banyoles.
La Vuelta, en les 79 edicions anteriors, mai havia passat per l’Alt Empordà.
És cert, però cal adonar-se del que significa acollir una cursa ciclista d’aquesta envergadura internacional. L’Alt Empordà pot convertir-se gràcies a la Vuelta en un bressol per al cicloturisme. És un turisme de qualitat, que busca bons hotels, bons restaurants... I tot això ho tenim. És un turisme d’alt nivell. Per això, alhora, és un error que de vegades s’alteri la convivència entre els cicloturistes i els veïns de la ciutat. Però si poses en una balança tot el que t’aporta el cicloturisme sempre hi surts guanyant.
Girona, com a ciutat, és l’única capital de província en l’àmbit estatal que mai ha acollit una sortida o una arribada de la Vuelta.
No crec que fos per voluntat pròpia, en absolut.
Carles Puigdemont, sent alcalde de Girona, anava a contactar amb la Vuelta. Però va ser nomenat president de la Generalitat.
No ho sabia, i tot i que no depèn de mi, com a diputat d’Esports de la Diputació, seria interessant que l’any que ve Girona acollís una etapa de la cursa.
La Vuelta porta associada la marca Espanya.
Qui es vulgui quedar només amb la marca Espanya no s’adona que gràcies a la Vuelta es traspassen fronteres. La Vuelta va més enllà de la marca Espanya perquè disposa de la notorietat internacional que altres esdeveniments esportius no tenen. La Vuelta t’ofereix una cobertura televisiva amb 300 milions d’espectadors repartits per tot el món, unes xifres de dimensions espectaculars. Potser no té la notorietat del Tour, però l’arribada de la prova a Figueres sempre s’ha de veure des de la perspectiva positiva. Qui es vulgui quedar només amb la marca Espanya s’oblida dels estrangers, molts d’ells francesos, que aquests dies s’allotgen en càmpings de l’Alt Empordà. Són turistes que van amb bicicleta, gairebé 9.000. És un esdeveniment que traspassa fronteres i que et porta a la ciutat figures esportives d’un alt nivell, com Jonas Vingegaard.
Figueres també és la ciutat de Salvador Dalí, que era un gran entusiasta del ciclisme, sobretot del Tour de França.
Per això l’homenatjarem dimecres. La rampa de sortida de la contrarellotge per equips se situarà sota de la torre Galatea, icona del surrealisme, on Dalí tenia l’estudi. Ell sempre va tenir una gran afinitat amb França, raó per la qual li agradava el Tour. De Perpinyà deia que era el centre del món.
Té algun record de la seva infantesa amb Dalí?
El meu pare, a qui sempre l’ha encantat el ciclisme, el coneixia personalment, ja que la meva família va tenir un restaurant. De vegades, hi anava Dalí, que era una persona normal, amb qui podies fer un cafè i parlaves amb total tranquil·litat. Això sí, quan veia un periodista es transformava per complet. Va ser un pioner del màrqueting. L’únic record de la meva infància relacionat amb Dalí va ser veure la seva capella ardent. A l’equip guanyador de la contrarellotge li regalarem una miniatura de la torre Galatea.
Li hauria agradat que Figueres també fos ciutat de pas l’any que ve amb el Tour, que surt des de Barcelona?
M’hauria encantat. En principi, tots pensàvem que la tercera etapa, que comença a Granollers, acabaria a Perpinyà. Recordo l’arribada que hi va haver l’any 1993, amb Miguel Induráin i Perico Delgado. Però Christian Prudhomme, el director de la cursa, ja ha dit que tenen un acord per acabar l’etapa en un lloc del Pirineu pròxim a Puigcerdà. De moment, em quedo amb el fet que la Vuelta no només passarà per Figueres, sinó també per la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya cap a Andorra durant la disputa de la sisena etapa de la prova.
