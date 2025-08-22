Tercera RFEF
El Peralada s'emporta el seu primer Torneig de l'Estany contra el Banyoles (0-2)
El Figueres no pot amb l'Olot i acaba en quart lloc de la 56a edició del trofeu
Aquest dijous al vespre, el Peralada va escriure el seu nom a la llista de campions de l'històric Torneig de l'Estany. Els xampanyers van aixecar un títol que encara no havien guanyat en tot just la seva tercera presència a la cita. Els d'Àlex Marsal van eliminar el Figueres a les semifinals del dimarts i van tombar l'equip local, el Banyoles, a la final.
Tots dos partits van acabar en 2 a 0 a favor dels peraladencs. Les porteries a zero d'Arnau Fàbrega i Lluc Ferrer van apaivagar qualsevol dubte originat per la derrota del passat cap de setmana al camp del Can Gibert. A les semifinals van marcar Jordi Manzano, just abans de la mitja part, i Gerard Caixàs, amb un golàs que va entrar per l'escaire esquerre. En el partit decisiu les coses es van posar de cara més aviat. Dani Gómez -escollit, després, MVP del torneig- va obrir la llauna amb una falta directa (18'). Tot i tenir més ocasions per eixamplar la diferència, el marcador no es va moure més fins al temps afegit de la segona meitat, quan Llorenç Busquets va fer la sentència en un contraatac.
A la final, el Peralada va trobar-se un Banyoles amb un marcat caràcter altempordanès. L'equip és entrenat pel rosinc Adam Fontes i aquest estiu ha pescat a la comarca. Destaquen els fitxatges de Marc Reñé i Àlex Sánchez des del Figueres, a més de les incorporacions d'Adrià Burcet, des del juvenil del Peralada, i de Marc Polonio, firmat des del Quart però amb una llarga trajectòria en el futbol base de la Unió i del Peralada. L'equip del Pla de l'Estany ja tenia en plantilla a Joan Tubert i Pau Soler, també exjugadors del Figueres.
El Figueres, quart
El rival del Peralada a les semifinals, el Figueres, va disputar el partit pel tercer i quart lloc durant la jornada de dijous. La Unió es va enfrontar a l'Olot; el gran dominador del trofeu durant les últimes edicions havia estat eliminat per sorpresa pel Banyoles, a la tanda de penals. Els garrotxins, tres categories per sobre del Figueres, van fer bo el seu favoritisme (2-0) i van acabar tercers. Van marcar l'exunionista Uri Ayala i Guillem Farrés, ja a les acaballes.
