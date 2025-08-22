Ciclisme

Pas per Figueres, Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga: el recorregut i els horaris de l'etapa altempordanesa de la Vuelta

La contrarellotge per equips es disputarà el dimecres 27 d'agost a partir de dos quarts de cinc de la tarda

La Torre Galatea va acollir el podi de la 2a etapa de la Volta i ara serà el punt de sortida de la contrarellotge.

La Torre Galatea va acollir el podi de la 2a etapa de la Volta i ara serà el punt de sortida de la contrarellotge. / Roger Illa

Roger Illa

Figueres

Cinc mesos després de veure passar la Volta a Catalunya, l'Alt Empordà torna a tenir durant un dia el millor del ciclisme. La Vuelta a Espanya, una de les tres curses per etapes més importants del circuit internacional, passa per primer cop per la comarca. Serà una etapa particular: una contrarellotge per equips amb un recorregut curt i intens, que tindrà sortida i arribada a Figueres. Es disputarà el pròxim dimecres a la tarda.

El recorregut de la contrarellotge.

El recorregut de la contrarellotge. / AJ Figueres

La contrarellotge tindrà un recorregut curt de 24 quilòmetres que, tal com defineix l'organització de la cursa a la seva pàgina web, "serà molt intens i posarà a prova la coordinació dels equips". El perfil de l'etapa presenta un trajecte circular i sense pràcticament desnivell pel nord, nord-oest i est de Figueres. Els corredors sortiran des de la Pujada del Castell, a tocar de la Torre Galatea; el paisatge dalinià, seu del podi de l'etapa altempordanesa de la passada Volta a Catalunya, tornarà així a associar-se amb el món del ciclisme. Les sortides es faran de manera esglaonada i en grups, entre les 16:30 i les 18h.

El perfil de l'etapa.

El perfil de l'etapa. / La Vuelta

Els equips pujaran l'N-II en direcció a França i, un cop passat el Motel, giraran a la dreta per la carretera de la Muga i el camí de Vilabertran. A través d'aquest passatge arribaran a la carretera GIV-6024, a través de la qual tornaran a enfilar cap al nord i fins a passar per Cabanes. Un cop travessat el poble, trencaran cap a la dreta fins a arribar a Peralada i Vilanova de la Muga. Des del camí de Palol es dirigiran a Vilatenim i entraran a Figueres pel barri de la Marca de l'Ham. Després d'haver passat per l'inici de la carretera de Llançà, la rotonda de la plaça El·líptica i un tram del barri de l'Eixample, finalitzaran els 24 quilòmetres al Parc de les Aigües, espai on es trobaran instal·lats els equips i els mitjans. Les arribades es preveuen entre les 17 i les 18:30h.

