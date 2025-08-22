Futbol platja
Objectiu: evitar un triplet
El Roses Platja es torna a enfrontar, aquest dissabte al matí, a l'Enpie Málaga a la final de la Supercopa
Si l'equip andalús guanya, s'endurà el tercer títol de la temporada
El Roses Platja - Enpie Málaga s'ha convertit, durant les últimes temporades, en tot un clàssic del futbol platja espanyol. L'equip rosinc s'ha erigit en un dur competidor per al conjunt malagueny, principal dominador de les competicions estatals dels darrers anys. Aquest dissabte al matí, catalans i andalusos tornaran a enfrontar-se amb un títol en joc, la Supercopa. El Roses tindrà la missió d'aixecar el primer trofeu de la temporada i, de retruc, evitar el triplet nacional de l'Enpie.
La final de la Supercopa d'Espanya es jugarà a Marbella, aquest dissabte 23 d'agost a les onze del matí. El Roses Platja va obtenir el bitllet per a la cita després d'arribar a la final de Copa RFEF que es va disputar aquesta última setmana. Els de Dani Haro van caure en el partit decisiu contra, precisament, l'Enpie Málaga (1-3). Els malaguenys són també campions de l'última lliga: van guanyar contra el Huelva a la final del passat cap de setmana.
Serà el cinquè enfrontament d'aquest estiu entre tots dos conjunts. El balanç és favorable al Málaga, que acumula tres victòries per una sola derrota, però tots els partits s'han resolt per menys de dos gols de diferència. Tot i el favoritisme andalús, els precedents conviden a pensar en una possible sorpresa. I no seria el primer cop que es produeix: en la Copa RFEF del 2024, el Roses ja va ser capaç de guanyar per 5 a 7.
