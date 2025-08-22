Ciclisme
La gran oportunitat de Vingegaard i la reivindicació d'Almeida i Ayuso: tots els favorits a la Vuelta
Els màxims candidats a liderar la general buscaran establir les primeres diferències a la contrarellotge per equips de Figueres
La Vuelta a Espanya és la tercera i última gran volta de l'any i els equips, ja alliberats del pes en la planificació que suposa el Tour de França, no es guarden cap bala a la recambra. La lluita pel lideratge parteix amb un nom destacat entre els favorits. El danès Jonas Vingegaard, tot un doble guanyador del Tour, buscarà endur-se la que seria la seva tercera gran volta. El líder del Team Visma és el segon millor especialista en curses llargues de l'actualitat i té la missió d'aprofitar la baixa de l'únic ciclista que el supera, Tadej Pogačar, que va renunciar a la cita per l'esgotament del Tour de França. Escalador brillant, Vingegaard segurament atacarà en l'alta muntanya. La contrarellotge altempordanesa farà de pròleg. L'equip holandès acompanya el seu líder amb figures destacades com Matteo Jorgenson, Sepp Kuss -guanyador de la Vuelta el 2023- o Victor Campenaerts.
La renúncia de Pogačar resta opcions a l'equip UAE, però no el deixa de cap manera fora de les travesses. La formació més potent del planeta té dos noms destinats a buscar el mallot vermell: el portuguès João Almeida i l'espanyol Juan Ayuso. Almeida fa de líder i parteix com a principal rival de Vingegaard. Ayuso, al seu torn, espera la seva oportunitat des d'una posició lleugerament inferior. El ciclista nascut a Barcelona ha viscut darrerament algun episodi de tensió dins l'UAE i busca ara reivindicar-se.
Més enllà de Visma i UAE, altres equips busquen donar guerra amb algun dels seus líders. El colombià d'INEOS Egan Bernal intentarà sorprendre i guanyar l'última gran volta que li falta al palmarès. Felix Gall, austríac del Decathlon AGR2, esperarà a la muntanya per fer-se un lloc en el podi; l'italià Giulio Ciccone, de Lidl-Trek, tindrà un objectiu similar. Entre els aspirants hi ha una altra baixa sensible, la de l'equatorià Richard Carapaz, que ha renunciat al Tour i a la Vuelta per les seqüeles d'una gastroenteritis. Carapaz va lluitar fins al final per guanyar l'últim Giro d'Itàlia i hauria pogut ser un veritable corcó per Vingegaard i Almeida.
