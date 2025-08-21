Futbol platja
El Roses Platja cau a la final i no pot repetir triomf a la Copa
L'Enpie Málaga, subcampió el 2024, es venja dels rosincs amb una victòria de pocs gols (1-3)
El Roses Platja ha caigut, aquest dijous al matí, a la final de la Copa RFEF. L'equip rosinc no ha pogut amb l'Enpie Málaga en un partit encallat i de poques ocasions que s'ha resolt per la mínima (1-3). El conjunt andalús ha firmat el doblet estatal pocs dies després de ser també campió de lliga, mentre que el Roses ha quedat ben a prop d'aixecar la Copa per segona temporada consecutiva.
En un duel defensiu, l'Enpie ha aprofitat el seu encert durant el primer període. Els malaguenys s'han col·locat 0 a 2 durant els primers dotze minuts. El Roses, ja a remolc en el marcador, ha hagut d'avançar línies des de ben aviat. L'equip de Dani Haro no ha pogut marcar abans de la mitja part, però sí que ho ha fet en la represa, amb una pilota pentinada amb el cap per Suli Batis. L'oportunisme del pivot rosinc ha revifat les esperances dels groc-i-negres. Tot i això, el Roses Platja no ha pogut tornar a veure porteria i sí que ho ha fet un cop més l'Enpie, a la meitat del tercer període, per eixamplar l'electrònic fins a l'1 a 3. Els malaguenys han mantingut l'ordre i s'han endut la final sense tornar a patir.
El Roses no ha quedat, així doncs, gens lluny de revalidar per sorpresa el títol de Copa obtingut l'estiu passat. Els altempordanesos no han firmat l'actuació que esperaven a la lliga, però han reafirmat que són especialistes en torneigs curts. Entre dimarts i dimecres van fer una fase de grups immaculada, amb un ple de victòries contra el mateix Enpie (5-6), el Melilla (0-6) i el Bahía de Mazarrón (3-11). L'actuació més destacada del Roses Platja va arribar a les semifinals de dimecres al vespre, amb un festival de gols contra el Benidorm (11-1).
