Ciclisme
Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt Empordà
L'històric debut de la cursa a la comarca arriba aquest dimecres vinent a la tarda, amb una contrarellotge amb sortida i arribada a Figueres
Cinc mesos després de veure passar la Volta a Catalunya, l'Alt Empordà torna a tenir durant un dia el millor del ciclisme. La Vuelta a Espanya, una de les tres curses per etapes més importants del circuit internacional, passa per primer cop per terres gironines. Serà una etapa particular: una contrarellotge per equips amb un recorregut curt i intens, que tindrà sortida i arribada a Figueres. Representarà la cinquena de les vint-i-una etapes de la Vuelta i suposarà l'arribada de la prova al territori peninsular, després de quatre primeres jornades en el nord-oest italià. Un cop hagi passat per l'Empordà, la gran volta s'estendrà durant dues setmanes i mitja més fins a acabar a Madrid el 14 de setembre.
La cinquena etapa serà, amb 24 quilòmetres de distància, una contrarellotge curta i intensa
La celebració d'una etapa amb un traçat íntegrament altempordanès reafirma l'aposta de l'Ajuntament per potenciar el cicloturisme i col·locar Figueres dins el panorama ciclista internacional. En la presentació oficial celebrada el passat mes de juliol, Javier Guillén, director de la Vuelta, va destacar "arguments culturals, arquitectònics i gastronòmics" per dur la prova a la comarca. Sigui com sigui, el que és segur és que aquesta cinquena etapa atraurà una bona quantitat de mirades: es preveu espectadors repartits per 190 països i més de dos milions d'espectadors de mitjana entre Eurosport i els diversos canals d'RTVE, les dues cadenes de televisió que retransmeten la cursa a Espanya.
El recorregut
La contrarellotge tindrà un recorregut curt de 24 quilòmetres que, tal com defineix l'organització de la cursa a la seva pàgina web, "serà molt intens i posarà a prova la coordinació dels equips". El perfil de l'etapa presenta un trajecte circular i sense pràcticament desnivell pel nord, nord-oest i est de Figueres. Els corredors sortiran des de la Pujada del Castell, a tocar de la Torre Galatea; el paisatge dalinià, seu del podi de l'etapa altempordanesa de la passada Volta a Catalunya, tornarà així a associar-se amb el món del ciclisme. Les sortides es faran de manera esglaonada i en grups, entre les 16:30 i les 18h.
Els equips pujaran l'N-II en direcció a França i, un cop passat el Motel, giraran a la dreta per la carretera de la Muga i el camí de Vilabertran. A través d'aquest passatge arribaran a la carretera GIV-6024, a través de la qual tornaran a enfilar cap al nord i fins a passar per Cabanes. Un cop travessat el poble, trencaran cap a la dreta fins a arribar a Peralada i Vilanova de la Muga. Des del camí de Palol es dirigiran a Vilatenim i entraran a Figueres pel barri de la Marca de l'Ham. Després d'haver passat per l'inici de la carretera de Llançà, la rotonda de la plaça El·líptica i un tram del barri de l'Eixample, finalitzaran els 24 quilòmetres al Parc de les Aigües, espai on es trobaran instal·lats els equips i els mitjans. Les arribades es preveuen entre les 17 i les 18:30h.
Preludi de la muntanya
No totes les etapes d'una gran volta tenen el mateix impacte en la classificació general. La contrarellotge de Figueres no es preveu decisiva, però sí que hauria de tenir més al·licients competitius que les jornades anteriors de la Vuelta. En els quatre primers dies pel Piemont s'alternarà la mitja muntanya amb el terreny planer, un menú que, si no hi ha cap sorpresa majúscula, encara no permetrà delimitar grans distàncies en la general. La contrarellotge per equips servirà per començar a establir diferències que, tot i que no serviran per deixar res tancat, podran començar a separar els favorits dels altres aspirants.
La contrarellotge guanya pes, també, pel que ve just després: la sisena etapa sortirà d'Olot i acabarà a Pal, a Andorra, tot endinsant-se ja en l'alta muntanya. Els ports de primera i segona categoria d'aquesta i de la setena etapa (entre Andorra, el nord-oest català i Huesca) apunten a ser decisius per a la general. Per això, arribar-hi en forma i amb una bona sintonia entre els equips serà important.
La gran oportunitat de Vingegaard
La Vuelta a Espanya és la tercera i última gran volta de l'any i els equips, ja alliberats del pes en la planificació que suposa el Tour de França, no es guarden cap bala a la recambra. La lluita pel lideratge parteix amb un nom destacat entre els favorits. El danès Jonas Vingegaard, tot un doble guanyador del Tour, buscarà endur-se la que seria la seva tercera gran volta. El líder del Team Visma és el segon millor especialista en curses llargues de l'actualitat i té la missió d'aprofitar la baixa de l'únic ciclista que el supera, Tadej Pogačar, que va renunciar a la cita per l'esgotament del Tour de França. Escalador brillant, Vingegaard segurament atacarà en l'alta muntanya. La contrarellotge altempordanesa farà de pròleg. L'equip holandès acompanya el seu líder amb figures destacades com Matteo Jorgenson, Sepp Kuss -guanyador de la Vuelta el 2023- o Victor Campenaerts.
La renúncia de Pogačar resta opcions a l'equip UAE, però no el deixa de cap manera fora de les travesses. La formació més potent del planeta té dos noms destinats a buscar el mallot vermell: el portuguès João Almeida i l'espanyol Juan Ayuso. Almeida fa de líder i parteix com a principal rival de Vingegaard. Ayuso, al seu torn, espera la seva oportunitat des d'una posició lleugerament inferior. El ciclista nascut a Barcelona ha viscut darrerament algun episodi de tensió dins l'UAE i busca ara reivindicar-se.
Més enllà de Visma i UAE, altres equips busquen donar guerra amb algun dels seus líders. El colombià d'INEOS Egan Bernal intentarà sorprendre i guanyar l'última gran volta que li falta al palmarès. Felix Gall, austríac del Decathlon AGR2, esperarà a la muntanya per fer-se un lloc en el podi; l'italià Giulio Ciccone, de Lidl-Trek, tindrà un objectiu similar. Entre els aspirants hi ha una altra baixa sensible, la de l'equatorià Richard Carapaz, que ha renunciat al Tour i a la Vuelta per les seqüeles d'una gastroenteritis. Carapaz va lluitar fins al final per guanyar l'últim Giro d'Itàlia i hauria pogut ser un veritable corcó per Vingegaard i Almeida.
