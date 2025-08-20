Solidaritat

El rosinc Juan Hornos encara la recta final de la seva volta solidària a la península Ibèrica

El repte acumula 3.000 euros recaptats en forma de donacions, que aniran destinats a la Fundació Roses Contra el Càncer

Juan Hornos després d'una etapa.

Juan Hornos després d'una etapa. / Club Ciclista Roses

Roses

El rosinc Juan Hornos està completant durant aquest mes d'agost una volta solidària a la península Ibèrica en bicicleta. La iniciativa recull fons per a la Fundació Roses Contra el Càncer, amb l'objectiu d'arribar a la xifra de 5.000 euros. Hornos ja ha completat divuit de les vint-i-dues etapes i afronta ara la fase final de tornada cap a Roses, des d'on va sortir el passat 31 de juliol.

El dimarts, el ciclista va completar els 252 quilòmetres entre Adra, a Almeria, i Cañada, a Múrcia. Aquest dimecres enfila cap a Palazuelos, també a Múrcia, en la dinovena etapa. Durant les tres últimes jornades del repte resseguirà la costa valenciana i catalana fins a completar els més de 5.300 quilòmetres totals de trajecte.

Pel que fa al vessant solidari, la iniciativa ha recaptat uns 3.000 euros en total. En falten 2.000 per completar l'objectiu inicial del repte. Es poden fer les donacions a través d'aquest enllaç a migranodearena.org.

