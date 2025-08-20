Primera Divisió
Cap de setmana de debuts i confirmacions per a Chavarría, Brugué i Valverde
El lateral del Rayo Vallecano continua tenint un paper important amb el seu equip, que guanya a Girona
Brugué debuta a Primera amb el Levante i Valverde s'estrena a Segona amb l'Albacete
La primera jornada de lliga va deixar bones notícies per a tres futbolistes altempordanesos. Pep Chavarría i Roger Brugué segueixen amb un rol important dins els seus equips i el de Bàscara va jugar els seus primers minuts a Primera Divisió, mentre que Víctor Valverde va tastar per primer cop la categoria de plata.
El figuerenc Pep Chavarría continua sent una peça inamovible pel Rayo Vallecano en aquesta nova temporada. El lateral esquerre va disputar els noranta minuts d’un primer partit de lliga que li va quedar ben a prop de casa: el Rayo va guanyar amb claredat a Montilivi, contra el Girona (1-3). Aquesta setmana, l’equip madrileny estrena el repte europeu amb el primer partit de la fase prèvia de la Conference League. Jugarà contra el Neman Grodno bielorús.
L'altre altempordanès a Primera, el bascarenc Roger Brugué, va debutar a la màxima categoria tot disputant quasi tot el partit amb el Levante. Els granota, però, van caure contra l’Alavés amb un gol rival en el temps afegit (2-1). I a la lliga Hypermotion, Víctor Valverde va jugar els seus primers minuts en el futbol professional. El de Figueres va entrar a les acaballes del trepidant empat de l'Albacete al camp de l'Almería (4-4).
