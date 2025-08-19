Futbol
Tres altempordanesos a l’elit del futbol canvien de samarreta
Valery Fernández, Gerard Valentín i Siren Diao estrenen equip a partir d'aquest estiu
Tres futbolistes professionals altempordanesos renoven els seus colors per aquesta temporada 2025/2026. Valery Fernández, Gerard Valentín i Siren Diao són els noms de la comarca que engeguen noves etapes a partir d'aquest mateix mes d'agost.
Especialment sonat és el cas de l’escalenc Valery Fernández, que marxa del Girona després de més de deu temporades. Convertit en el gironí amb més partits a Primera amb el club, jugarà ara amb el Zaragoza de la lliga Hypermotion. L'extrem arriba lliure després de rescindir el seu darrer any de contracte amb el Girona i havent disputat l'última temporada a Mallorca, com a cedit. Firma per les pròximes tres temporades. Ja recuperat d'una lesió a l'espatlla, serà inscrit aquesta setmana i apunta a debutar dissabte, contra l'Andorra.
De la categoria de plata en marxa, precisament, Gerard Valentín. El d’Avinyonet de Puigventós deixa el Huesca tres temporades i mitja després i firma per l’Al-Wakrah del Qatar. Valentín, de trenta-dos anys, ha estat un lateral i extrem destacat de Segona durant les últimes temporades. Marxa amb 260 partits en total a la categoria, quasi la meitat dels quals amb el Huesca. L'Al-Wakrah ha pagat mig milió d'euros per ell i l'incorpora per dos anys. En el seu debut, un empat a dos contra l'Al-Arabi el cap de setmana passat, ja va repartir la seva primera assistència.
Finalment, el més jove dels tres, el castelloní Siren Diao, sumarà una nova cessió des de l’Atalanta. L'espigat davanter de vint anys disputarà la Serie B italiana amb el Cesena. La passada temporada la va disputar amb el Granada, a la Segona espanyola, però no va poder comptar amb moltes oportunitats. Tot i això, va fer-ne prou amb només 147 minuts per sumar dos gols i dues assistències. Diao és internacional amb la selecció espanyola sub-20 i té contracte amb l'Atalanta fins a 2028.
