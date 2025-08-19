Futbol platja

El Roses Platja s'estrena amb bon peu en la caça de la segona Copa RFEF consecutiva

L'equip guanya la primera jornada contra el recent campió de lliga, l'Enpie Málaga (5-6)

El Roses celebra un gol durant aquesta temporada.

El Roses celebra un gol durant aquesta temporada. / Roses Platja

Roger Illa

Roger Illa

Jaén

Després de tancar la lliga en una sisena plaça insuficient per a lluitar pel títol, el Roses Platja té un nou objectiu ambiciós al davant. L’equip rosinc disputa, a partir d’aquest mateix dimarts, la Copa RFEF. Parteix com a vigent campió i busca a Jaén el segon títol consecutiu. De moment, el conjunt entrenat per Dani Haro ha començat la fase de grups de la millor manera possible: amb una treballadíssima victòria contra l'Enpie Málaga, el flamant campió de lliga. Els rosincs han guanyat per 5 a 6 i amb un gol de penal decisiu de Ramy en els últims minuts.

El Roses Platja disputa el grup A. Es veu les cares amb el mateix Enpie Málaga i amb l’Higicontrol Melilla (contra qui juga aquest dimarts a tres quarts de vuit del vespre) i el Bahía de Mazarrón (dimecres a un quart de deu del matí). Si acaba entre els dos millors classificats del grup, accedirà a les semifinals del dimecres a la tarda. La final del torneig es jugarà dijous al matí.

Tots els partits de la Copa es poden veure en directe a Youtube, a través dels enllaços disponibles a la pàgina web de la RFEF.

