Tercera RFEF
L’Escala prolonga el bon estat de forma a Vic i anuncia tres noves incorporacions
L’equip de David Gurillo guanya un nou amistós amb gol de penal d’Expósito
Alex Otero i els joves Robert Mirtea i Pol Bota són les últimes arribades dels anxovers
L’Escala continua fent una pretemporada molt positiva pel que fa als resultats. L’equip anxover només ha perdut, de moment, un sol partit contra un rival de Primera com l’Alavés. Aquest dissabte els de David Gurillo van guanyar de nou a l’Hipòlit Planàs contra la Unió Esportiva Vic (0-1). El matx va servir per veure l’estrena anotadora del nou home gol escalenc, Adrián Expósito. L’ex del Lloret va transformar un penal provocat per ell mateix a les acaballes de la primera meitat.
L’Escala torna a jugar aquest dimecres (19h) al camp del Torroella, equip de Primera catalana. Diumenge disputarà un nou amistós com a visitant, al Congost, contra el Manresa (12h).
Continuen les arribades
Paral·lelament, l'Escala continua eixamplant la plantilla i sumant joventut al projecte. En aquests darrers dies l'entitat anxovera ha anunciat la incorporació de tres nous jugadors. Alex Otero, central de vint-i-quatre anys, firma des del Cerdanyola i replica així el camí d'un dels altres fitxatges destacats de l'Escala, Youssef Zayzoun.
A banda, també fitxen de manera definitiva Robert Mirtea i Pol Bota, dos jugadors que acaben de sortir d'edat juvenil i que han fet la pretemporada al Nou Miramar. Mirtea és central esquerrà i arriba del juvenil de Divisió d'Honor del Badalona. El mitjapunta gironí Pol Bota, per la seva banda, fitxa des del juvenil del Nàstic de Manresa, també de la màxima categoria juvenil. Abans, havia jugat a la Lliga Nacional juvenil amb el Figueres.
