Futbol
Quatre equips del Figueres i l'Olot sumen forces en el tercer Torneig Benèfic TEA
Els garrotxins s'enduen el trofeu amistós amb victòries en els duels juvenils i Integra
El sènior femení figuerenc va guanyar amb claredat (3-0) i el partit entre els primers equips masculins va acabar 0 a 0
La Unió Esportiva Figueres i la Unió Esportiva Olot van sumar actius, per tercer any, en benefici de les associacions TEA Alt Empordà i TEA Garrotxa. Quatre equips de cada club (primer equip masculí, primer equip femení, juvenil A i equip Integra) van enfrontar-se entre si a Vilatenim, en una jornada d'amistosos celebrada el passat diumenge al vespre. El torneig benèfic va destinar el cent per cent de la recaptació al suport i l'atenció dels infants i adults amb autisme i les seves famílies.
El torneig va disputar-se a partir de les set del vespre: l'inici dels partits van endarrerir-se una hora a conseqüència de les altes temperatures. L'Olot va acabar sent el campió amb un còmput de dues victòries i un empat. Es van imposar en el duel de juvenils, per 0 a 1, i en el d'equips Integra, per un ajustat 1 a 2. El duel femení va tenir un resultat més clar, aquest cop a favor del Figueres. L'equip entrenat per Pau Téllez va guanyar per 3 a 0 amb gols de Laia Ansón, que ascendeix des del juvenil, i un doblet d'Inés Ekomo, nova incorporació provinent de l'AE Roses.
El partit final va enfrontar els sèniors masculins dels altempordanesos i els garrotxins. No va haver-hi cap gol en els seixanta minuts que es van jugar. El duel representava l'estrena de la pretemporada unionista contra un rival que ja ha jugat diversos amistosos i que començarà la lliga d'aquí a poc més de dues setmanes. Els d'Hèctor Simón -que enguany tindrà Raül Agné com a assistent- continuaran amb la seva preparació amb diversos partits en les pròximes setmanes, contra equips com el Peralada, el juvenil A del Girona, l'AE Roses o el Banyoles.
