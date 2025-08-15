Futbol

El Girona rep el Rayo sense Stuani i amb polèmica per l’hora del partit

El club gironí veu denegada per segona vegada la petició de retardar el matx per les altes temperatures i es jugarà a les 19 hores

Míchel Sánchez, en un entrenament del Girona.

Joan Domènech

Barcelona

El Girona omplirà Montilivi. No queden entrades per al primer partit de Lliga contra el Rayo Vallecano en la sufocant tarda que s’espera, amb temperatures superiors als 35°. Malgrat la intensa calor, LaLiga no ha volgut retardar l’inici del partit tot i que el club l’hi ha demanat dues vegades. "No són les millors condicions per jugar un partit de futbol a escala d'espectacle ni per veure’l sota el sol", va exposar Míchel, recordant que en el comiat de l’última Lliga, davant l’Atlètic, es van haver de fer tres pauses d’hidratació.

Montilivi estarà ple a vessar, però hi haurà una absència molt sensible: la de Cristhian Stuani, fora de Girona per una qüestió personal. Míchel tampoc pot disposar d’Abel Ruiz, lesionat. Només té Bojan Miovski. No va voler avançar si serà titular.

Tres necessitats més

Quique Cárcel ha pogut tancar quatre fitxatges abans del debut de lliga: Hugo Rincón, el primer a arribar, és qui té més possibilitats de ser titular. El central Vitor Reis i l’interior Thomas Lemar amb prou feines fa una setmana que estan amb els companys, mentre que l’estada d’Axel Witsel a Girona es compta per hores. Míchel va enumerar les necessitats que té abans del tancament del mercat: un migcampista, un lateral esquerre per cobrir la marxa de Miguel i un altre davanter per no dependre de Stuani, que farà 39 anys a l’octubre.

L’entrenador va garantir que el Girona està preparat per rebre un Rayo que torna a Europa dues dècades després que ho fes per última vegada i amb ell de jugador. "Com a rayista que soc, és un somni que vaig complir com a jugador. Ara ho tornaré a gaudir i no em perdré cap dels seus partits a Europa", va comentar Míchel, que va demanar "perdó". "És la meva responsabilitat", entén. "El primer que ha de fer un pas endavant soc jo, i no ho vaig fer de la millor manera l’any passat", va afegir el tècnic.

TEMES

