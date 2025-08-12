La figuerenca Jana Crespo fitxa pel Corunya de l’OK Lliga d’hoquei patins
La jove davantera de vint anys ja havia debutat a la màxima categoria quan en tenia quinze amb el Girona CH i ara militava a les files del Sant JordiDesvalls de Nacional Catalana
A Galícia, com a Catalunya, l’hoquei patins és una religió esportiva des de fa anys. Cada temporada apareixen equips amb projectes nous i amb la voluntat de fer-se veure amb apostes clares per a arribar lluny. Aquest és el cas del Hockey Clube Coruña Feminino, nascut de la desvinculació de l'històric Liceo, que aquestes darreres setmanes ha protagonitzat el tancament d’una important llista de fitxatges per a afrontar l’OK Lliga, la màxima categoria d’aquest esport, amb «ambició i projecció de futur», tal com s’han encarregat de divulgar l’entitat.
I entre aquests fitxatges hi ha el de la jove figuerenca Jana Crespo Romero, de vint anys, que fins ara militava a les files del CH Sant Jordi Desvalls. Hàbil davantera, destaca per la seva perseverança i el joc incisiu que practica. Formada a les files del Club Hoquei Figueres des de ben petita, com el seu germà Lluc, que acaba de fitxar per l’Olot, Jana Crespo ha brillat en les diferents categories en les quals ha lluitat fins ara, sovint participant en competicions superiors a la de la seva edat.
Experiència prèvia
Per a ella, arribar a l’OK Lliga no serà cap novetat. Ja havia jugat a l’elit de l’hoquei patins estatals quan defensava la samarreta del CH Girona. Setmanes enrere va rebre una trucada que no s’esperava, des d’A Corunya: «Em van proposar anar a jugar amb ells. El projecte em va agradar, estar creant un equip amb projecció, de futur i em van dir que jo encaixava en aquest plantejament». Després de consultar-ho amb la família, no s’ho va pensar gaire a l’hora de fer el salt de Nacional Catalana a l’OK Lliga, ho veu «com una gran oportunitat per aprendre, competir al màxim nivell i continuar fent allò que més m’agrada, jugar a hoquei».
El fitxatge de Jana Crespo ha estat molt ben rebut i promocionat des del club gallec. Diuen d’ella que és «una jugadora amb projecció, que s’esforça i té capacitat per a marcar diferències. Jana arriba amb ganes de continuar creixent i aportar coses des del primer dia».
L’aterratge de la davantera empordanesa a la pista corunyesa té altres companyes d’aventura acabades de fitxar per al nou projecte, entre elles Rebeca González, procedent del Fraga, una jugadora experimentada que ja ha sumat una lliga, una Superlliga, dues Championss i una Copa de la Reina en el seu currículum.
I no és l’única novetat. Jana i Rebeca compartiran vestidor amb altres jugadores que s'estrenaran amb la samarreta del HC Coruña, com ara les porteres Daniela i Uxue Otegui, fitxades respectivament del CH Oleiros i HC Membibre. També són novetat Icia Brea, Celia Pinacho, Lucia Velo o la reusenca Berta Ribas, procedent del Club Patí Vilanova, amiga de Jana Crespo des de fa temps. «Amb la Berta ens coneixem, havíem coincidit en el campus de promeses de Reus».
Ambició i constància
Jana Crespo no és cap desconeguda en el món de l’hoquei patins. Ha estat seguida per la Federació Espanyola, que l’ha convocada en diverses jornades de control. A l’elit va debutar amb el Girona contra el Manlleu, en un partit de Lliga Catalana, quan només tenia quinze anys: «No ho oblidaré mai, però sempre miro endavant», recordava temps enrere, entre convençuda i il·lusionada.
En el seu currículum hi ha altres dades destacades, que no han passat desapercebudes per als equips grans, com ara la seva elecció entre les cinc jugadores més destacades, les MVP, del torneig internacional Euro Girls 2022, disputat a Vordemwald, a Suïssa. Va compartir aquest honor amb Elsa Salvañà (Girona HC), Estela Rubio i Carla Castro (Cerdanyola) i Eleona Moor (Schweiz).
Estudiar i aprendre
A hores d’ara està estudiant Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) a Girona i té la intenció de continuar fent-ho: «Ja he parlat amb la Universitat de Girona, podré continuar treballant a distància i fer els exàmens de manera presencial». Considera que fer el salt a l’esport d’elit «també és una bona oportunitat per a aprendre i formar-me». En aquesta aventura té al costat seu als pares, Anna i Xavi i el suport incondicional del seu germà Lluc i de l’entorn familiar i d’amistats. «Seré lluny de casa, però vindré sovint perquè a l’OK Lliga hi ha diversos equips catalans i quan ens hàgim de desplaçar aquí, el club ja ens ha dit que ens facilitarà arribar abans, i marxar després, per a retrobar-nos amb la família», diu amb l’ànim despert que la caracteritza.
Debut amb el Fraga
De moment, afronta l’estiu treballant i preparant un viatge que ja tenia concertat per d’aquí a poc. S’incorporarà a la pretemporada del HC Coruña al setembre. El primer partit de l’OK Lliga és previst pel 4 d’octubre, a casa, davant del Fraga. Després vindrà el moment de jugar contra el Membibre HC, l’HC Palau i el CP Mieres, entre altres rivals.La temporada regular 2025-2026 acabarà el 16 de maig, amb l’històric Voltregà com a darrer rival.
Una estrena a l’OK Lliga com a jugadora d’un primer equip desitjada en els somnis esportius de Jana Crespo Romero, una gran oportunitat per a un talent figuerenc carregat de motivació: «D’això segur que no me’n falta!».
