Volei
Le Petit Princep i Monterrey es proclamen guanyadors del 2n torneig del XXXII Campionat Local de Vòlei Platja Vila de Roses
La prova, disputada dissabte passat a la platja de Santa Margarida, va comptar amb la participació de 35 equips
La platja de Santa Margarida va acollir dissabte passat el segon torneig del XXXII Campionat Local de Vòlei Platja 3x3 Vila de Roses, organitzat per l’Ajuntament de Roses amb l’execució tècnica de Ludis Lleure i Esport. La competició va reunir un total de 35 equips, repartits en dos nivells de joc: 26 en la categoria Promoció i 9 en la categoria Avançat.
El torneig es va desenvolupar amb una fase prèvia de grups i una fase final eliminatòria reservada als millors classificats. Les partides van començar a les 10.30 hores i es van allargar fins a les 20.00 hores, amb una notable presència de públic.
En la categoria Promoció, la victòria va ser per a Le Petit Princep, que es va imposar a Team Jubilats en una final disputada. En el nivell Avançat, el conjunt Monterrey, el més llorejat en la història del campionat, va superar a les semifinals Anacards per un ajustat 22-20 i es va endur la final contra Teo’s team per 2 sets a 1 (14-21, 21-14 i 16-14).
L’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, i la regidora de Joventut, Ester Navas, van presidir l’entrega de premis i van felicitar els participants. Com és tradició, la jornada va cloure amb la popular sangria de l’Hotel Monterrey, gentilesa de Pier & Vacances.
