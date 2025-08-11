Curses
Elies Ballester i Sara Guerrero, campions absoluts de la 18a edició de la Cursa del Fau de Maçanet
Malgrat les altes temperatures, la prova ha reunit aquest diumenge 650 participants, una "xifra rècord", segons els organitzadors, el Club Excursionista Maçanetenc
Maçanet de Cabrenys ha acollit aquest diumenge la 18a edició de la Cursa del Fau. Malgrat les altes temperatures, la prova ha reunit 650 participants, una "xifra rècord", segons els organitzadors, el Club Excursionista Maçanetenc, que confirma "la gran acollida d’aquesta prova al calendari de curses de muntanya".
La competició constava de tres recorreguts: 24 km amb 1.200 metres de desnivell positiu, 18 km i 9 km. En la distància més llarga, Elies Ballester s’ha imposat amb un temps de 2:23:09, seguit per Jacob Cortés i Marc Costa. En categoria femenina, la victòria ha estat per a Sara Guerrero, amb un crono de 3:00:32, per davant d’Abril Torrent i Emma Bonnemort. La classificació completa es pot consultar aquí.
En l’edició d’enguany, el recorregut ha mantingut el pas pels tres cims emblemàtics —el Fau, el Castell del Bac i el Puig de la Gavarra—, un tret distintiu que "dona personalitat a la prova i la consolida com una cursa amb un gran nivell de corredors, però alhora amb un caràcter familiar i molt arrelada al territori", segons l’organització.
Cal destacar que davant la calor, l’organització ha habilitat punts d’aigua per remullar-se i ha reforçat els avituallaments líquids, garantint la seguretat dels participants.
El Club Excursionista Maçanetenc ha agraït "la col·laboració de tots els voluntaris, patrocinadors, l’Ajuntament i les institucions que fan possible aquesta cita esportiva i festiva al municipi".
- Un aparatós xoc frontal entre dos cotxes deixa un ferit a Figueres
- Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: 'Una de les grans fites que tenim és renovar l'entrada del poble
- El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
- El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
- L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua