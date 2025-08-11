Curses

Elies Ballester i Sara Guerrero, campions absoluts de la 18a edició de la Cursa del Fau de Maçanet

Malgrat les altes temperatures, la prova ha reunit aquest diumenge 650 participants, una "xifra rècord", segons els organitzadors, el Club Excursionista Maçanetenc

Un corredor de la cursa. / Club Excursionista Maçanetenc

Redacció

Maçanet de Cabrenys ha acollit aquest diumenge la 18a edició de la Cursa del Fau. Malgrat les altes temperatures, la prova ha reunit 650 participants, una "xifra rècord", segons els organitzadors, el Club Excursionista Maçanetenc, que confirma "la gran acollida d’aquesta prova al calendari de curses de muntanya".

La competició constava de tres recorreguts: 24 km amb 1.200 metres de desnivell positiu, 18 km i 9 km. En la distància més llarga, Elies Ballester s’ha imposat amb un temps de 2:23:09, seguit per Jacob Cortés i Marc Costa. En categoria femenina, la victòria ha estat per a Sara Guerrero, amb un crono de 3:00:32, per davant d’Abril Torrent i Emma Bonnemort. La classificació completa es pot consultar aquí.

Fotografies del podi masculí i femení. / Mario Cobler

En l’edició d’enguany, el recorregut ha mantingut el pas pels tres cims emblemàtics —el Fau, el Castell del Bac i el Puig de la Gavarra—, un tret distintiu que "dona personalitat a la prova i la consolida com una cursa amb un gran nivell de corredors, però alhora amb un caràcter familiar i molt arrelada al territori", segons l’organització.

Cal destacar que davant la calor, l’organització ha habilitat punts d’aigua per remullar-se i ha reforçat els avituallaments líquids, garantint la seguretat dels participants.

El recorregut de la cursa ha mantingut el pas per tres cims emblemàtics: el Fau, el Castell del Bac i el Puig de la Gavarra. / Club Excursionista Maçanetenc

El Club Excursionista Maçanetenc ha agraït "la col·laboració de tots els voluntaris, patrocinadors, l’Ajuntament i les institucions que fan possible aquesta cita esportiva i festiva al municipi".

