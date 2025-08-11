Natació
Clàudia Giralt i Alberto Hernández es corenen guanyadors de la 88a edició de les Travessies de Natació de Roses
La competició va reunir 436 participants provinents de més de cinquanta clubs, amb una presència destacada de 104 nedadors i nedadores locals
Roses va celebrar aquest diumenge, 10 d’agost, la 88a edició de les Travessies de Natació, una prova inclosa en el programa d’actes de la Festa Major. La competició va reunir 436 participants provinents de més de cinquanta clubs, amb una presència destacada de 104 nedadors i nedadores locals.
Les travessies es van disputar en tres modalitats: la Travessia Competitiva de 2.000 metres, amb 170 participants; la Travessia Popular de 1.000 metres, amb 161 inscrits; i la Mini Travessia de 250 metres, amb 105 participants en format no competitiu i premi per a tots. L’edat dels inscrits oscil·lava entre els 5 i els 79 anys.
En la Travessia Competitiva, la victòria absoluta va correspondre a Clàudia Giralt Pidemont (27’56’’) i Alberto Hernández García (25’37’’). En la Travessia Popular, els guanyadors van ser Elsa Rubio Arrojo (13’11’’) i Aniol Oliver Sagué (11’46’’). Aquest últim també es va endur el Memorial Enric Badosa, atorgat al guanyador de la Travessia Popular, i el Memorial David Herruzo, per al millor soci del GEN en la Travessia Competitiva.
Enguany el Memorial Enric Badosa no va ser lliurat per cap membre de la família, en desacord amb l’eliminació de la Travessia Local de Nataci, segons ha informat el digital Vila de Roses.
Cal destacar que la jornada esportiva va comptar amb una retransmissió en pantalla gegant i ambientació musical a càrrec d’una DJ.