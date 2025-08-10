Futbol gaèlic
El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
La Selecció Catalana, amb el lledonenc Xavier Arnau i el navatenc Joaquim Santiago, participa en el campionat europeu del passat juliol
Tots dos col·laboren amb la Universitat de Girona per promoure aquest esport entre els estudiants
El futbol gaèlic continua fent petites passes endavant a Catalunya i el lledonenc Xavier Arnau, un autèntic enamorat de l'esport, en té part de culpa. Tant ell com Joaquim Santiago, de Navata, són dos dels integrants de la Selecció Catalana de futbol gaèlic. Aquest mes de juliol van anar fins a Vannes, a la Bretanya francesa, per disputar una nova edició del Campionat d'Europa. La seva presència apropa una mica més aquest esport encara força desconegut al públic general, i aporta un granet de sorra per al projecte dels altempordanesos d'establir un primer club a la zona.
Xavier Arnau és un dels veterans de la Selecció Catalana. Va conèixer el futbol gaèlic al millor lloc possible, al seu bressol: a Irlanda. Allà va viure-hi dotze anys durant els quals va entrenar regularment amb el seu equip local. En la tornada a Catalunya, el 2020, va voler continuar jugant. Per fer-ho va fins a Barcelona, on juguen els Barcelona Gaels, un dels dos únics clubs catalans federats. L'altre es troba a Sitges i és on juguen la majoria d'integrants del combinat català.
Tots dos equips juguen en una de les tres subdivisions de la lliga ibèrica. Disputen tres jornades per temporada (a Madrid, València i Barcelona) i, si avancen a les finals, es veuen les cares contra els vencedors de les divisions restants, amb conjunts andalusos, portuguesos i, sobretot, gallecs. L'enllaç cultural celta té un gran impacte en el futbol gaèlic: només a Galícia hi ha uns vint clubs i una federació pròpia. El cas gallec és l'exemple al qual aspira Catalunya, explica Xavier Arnau, a l'hora de fer créixer el futbol gaèlic.
El joc mescla esports com el futbol, el rugbi, l'handbol i el voleibol
Esport nacional irlandès, el futbol gaèlic combina habilitats i normes d'altres disciplines més conegudes. El joc mescla sobretot el futbol, el rugbi i l'handbol: els jugadors toquen la pilota amb les mans i poden fer punts amb el peu, ja sigui dins una porteria convencional o fent passar la pilota entre els dos pals verticals de sobre. Les passades entre els companys d'equip es fan amb un cop amb el punt, no llençant la pilota, fet que afegeix el vòlei entre la mescla d'esports.
Selecció en creixement
La Selecció Catalana va debutar fa tres anys a Santiago de Compostela amb nou jugadors i ara ja en suma uns quinze. Al Campionat d'Europa d'aquest estiu ja hi ha anat amb aquesta bona xifra de jugadors. Arnau fa un balanç positiu de l'experiència, si bé reconeix que, a escala competitiva, hauria pogut anar millor. Van saldar el torneig amb tres derrotes i una victòria. Van perdre contra l'equip de la Bretanya, contra Itàlia i contra Benelux, i van aconseguir tombar tota una selecció estatal com la d'Alemanya, amb moltes més possibilitats a l'hora de seleccionar jugadors. El pròxim repte el tenen d'aquí a dos mesos a Sitges, en un torneig per a majors de trenta-cinc anys. Hi haurà una desena d'equips provinents fins i tot de l'Aràbia Saudita. L'equip català és força veterà i Xavier Arnau aprofita per fer broma. "Aquest cop sí que hauré de defensar algú de la meva edat, no com a l'Europeu", apunta.
El futur de la Selecció i el creixement del futbol gaèlic passa per convèncer els més joves. Per això, Xavier Arnau i Joaquim Santiago col·laboren des de fa un any amb la Universitat de Girona, organitzant entrenaments. Són quinzenals i han estat tot un èxit, reunint uns trenta alumnes per classe. La iniciativa no només introdueix el futbol gaèlic des de zero, sinó que planta la primera pedra per a poder captar futurs practicants federats de l'esport. Arnau explica que el grup de noies que participen de les classes -que superen en nombre als nois- estan movent-se amb la idea de poder formar un equip i assistir al Mundial.
Més a prop del primer club
En el cas dels dos jugadors altempordanesos, el projecte va en la mateixa línia. "Estem intentant registrar un equip reconegut per l'Associació Atlètica Gaèlica per participar en tornejos, potser amb l'ajuda d'altres clubs", avança Xavier Arnau. No tenen clar encara on seria: "Trobar camps per jugar és un dels principals problemes que tenim, fins i tot ens costa trobar-ne dins la UdG; estem una mica apartats per esports que ens passen per davant". El Camp Municipal de Lladó, on ja han jugat més d'un partit, podria ser una altra opció.
"Si aconseguíssim instaurar-nos en un club federat ens seria molt més fàcil poder captar aquells interessats", valora Arnau. Té clar que el futbol gaèlic és un esport que enganxa i que fa repetir aquells qui el proven. Posa d'exemple els entrenaments universitaris. Preguntat pel perquè d'aquest component addictiu, el lledonenc té diverses idees: "És un esport molt ràpid, intens i complet. Cal tenir habilitats amb els peus i amb les mans, i utilitzar tècniques tant de futbol com d'handbol, de voleibol..." El secret del futbol gaèlic, però, va més enllà dels límits del terreny de joc. És un esport completament amateur: a Irlanda, tot i omplir estadis de més de vuitanta mil persones, els jugadors no cobren.
"Les aficions es barregen, és un esport molt familiar i integrador i no té la rivalitat d'altres disciplines", explica Xavier Arnau. Ho compara amb el cas dels castellers a Catalunya: és una mena de celebració de la identitat nacional irlandesa i, per això, no dona peu a disputes entre uns i d'altres. A més, a Irlanda es valora molt que cada entitat local creixi i els jugadors d'un club no fitxen per un altre a menys que vagin a viure fora, perquè es prima el fet de defensar l'equip de la zona.
