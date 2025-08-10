Futbol
L'Escala i l'Olot empaten en l'amistós gironí de pretemporada (1-1)
El conjunt de David Gurillo sorprèn l'Olot en el minut 2 de partit, però els de Roger Vidal reaccionen durant els últims 10 minuts per acabar en taules
Pau Cambronero
L’Escala i l'Olot han empatat en l’amistós disputat entre els dos equips gironins al municipal Nou Miramar de la vila altempordanesa aquest dissabte. Els locals han sortit molt endollats al duel i Yousseff, al minut dos, ha deixat glaçats als garrotxins a l’inici del duel. Els de Roger Vidal, han reaccionat al gol inici local, i amb el marcador en contra, han començat a generar perill a la porteria defensada per Jona: primer amb un xut molt perillós de Marc Mas i, després, amb una rematada a la mitja volta del nou fitxatge, Maffeo. Tot i els intents de l’Olot, l’Escala també creava ocasions, i el porter visitant evitava el que hauria pogut ser el segon gol local. Amb el marcador favorable als locals, els dos equips han enfilat el camí cap als vestidors.
En la represa, els olotins han sortit a la recerca de capgirar l’electrònic i, no ha estat fins als últims 10 minuts, quan Guillem Farrés el gol que ha reflectit el definitiu empat després dels 90 minuts.
Amb aquest resultat, l'Olot aconsegueix el primer empat durant la pretemporada per redimir-se de les derrotes contra el Girona (0-5), el Barça Atlètic (3-0) i el Sabadell (0-1). Mentre que l'Escala continua invicte en els seus partits amistosos després d'haver guanyat al Terrassa (3-2) i al Barça Atlètic (1-0) en aquesta pretemporada.
