NECROLÒGIQUES
Natació
L’ACEJ La Jonquera celebra el 50è aniversari amb una festa i un sopar
L’entitat fronterera acollirà diverses activitats per a tots els públics a la piscina municipal, el pròxim divendres 15 d’agost
Amb motiu del cinquantè aniversari del club, el CN ACEJ La Jonquera celebrarà una gran festa el pròxim divendres 15 d’agost, a la piscina municipal. Hi haurà inflables, activitats i jocs d’aigua per a tothom. A més, es farà un sopar de commemoració que tindrà alguna sorpresa. Les inscripcions per a la jornada es poden fer a través de Whatsapp, en el número 691649822, o enviant un correu a acejnataciolajonquera@gmail.com.
