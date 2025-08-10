Natació

L’ACEJ La Jonquera celebra el 50è aniversari amb una festa i un sopar

L’entitat fronterera acollirà diverses activitats per a tots els públics a la piscina municipal, el pròxim divendres 15 d’agost

La piscina municipal de la Jonquera.

Redacció

La Jonquera

Amb motiu del cinquantè aniversari del club, el CN ACEJ La Jonquera celebrarà una gran festa el pròxim divendres 15 d’agost, a la piscina municipal. Hi haurà inflables, activitats i jocs d’aigua per a tothom. A més, es farà un sopar de commemoració que tindrà alguna sorpresa. Les inscripcions per a la jornada es poden fer a través de Whatsapp, en el número 691649822, o enviant un correu a acejnataciolajonquera@gmail.com.

