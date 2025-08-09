Futbol
Ter Stegen i el Barça es reconcilien
El porter reacciona a la retirada de la capitania i accedeix a firmar l’informe mèdic per a LaLiga
Al cap de quatre hores, l’entitat el perdona i li torna el braçalet
Iñigo es va acomiadar dels companys, rumb a l’Aràbia Saudita, i Lewandowski no jugarà el Gamper per lesió
Joan Domènech
El conflicte entre el Barça i Marc-André ter Stegen ha tingut la dimensió i la durada d’un conflicte escolar. Era tan greu que s’ha resolt en un dia, amb la rectificació, primer, del porter blaugrana i la concessió del perdó del club, després, al cap de tan sols quatre hores. Ronald Araujo no haurà pas d’assajar el discurs de capità de l’equip diumenge al Gamper. Si vol, ho podrà fer el porter alemany.
L’enèsim incendi a can Barça va quedar aquest diumenge extingit en quatre hores. Són les hores que van passar entre el primer comunicat de Marc-André ter Stegen, en el qual s’avenia a firmar el consentiment personal perquè el Barça enviï l’informe de la lesió a la comissió mèdica de LaLiga, i el de la resposta del Barça, a les 22.56, quan l’entitat indultava el porter i tancava, d’aquesta manera, l’expedient disciplinari obert dijous i el restituïa en el càrrec de primer capità.
La crisi de "llarga durada"
La nota del Barça assegura que Ter Stegen ja havia firmat l’autorització perquè els serveis mèdics del club puguin enviar a LaLiga l’informe de la lesió que l’ha dut al quiròfan. A Madrid, la comissió mèdica de l’organisme revisarà la documentació i decretarà si la baixa prevista del porter pot ser considerada de llarga durada (quatre mesos o més) o no ho pot ser. Aquest és el propòsit del Barça per veure facilitades les quatre inscripcions pendents –entre les quals hi ha les de dos porters: Joan Garcia, cridat a substituir-lo en la titularitat, i Wojciech Szczesny, que va renovar– i l’origen de la crisi, ja que Ter Stegen defensa que estarà preparat d’aquí a tres mesos.
El capità del Barça va fer el primer pas per arreglar les diferències amb el club garantint que estava "plenament disposat" a "facilitar l’autorització requerida". Ter Stegen es va disculpar dient que els últims mesos "han sigut especialment difícils" per a ell, "tant físicament com personalment", al·ludint a la lesió de genoll del 25 de setembre de l’any passat i a la seva separació matrimonial.
El porter diu que la seva prioritat "sempre ha sigut tornar al camp com més aviat millor". "En cap moment vaig considerar que la meva desafortunada situació, amb la nova operació que em vaig haver de fer, fos necessària per a la inscripció d’altres companys a qui respecto profundament i amb qui vull compartir vestidor durant moltes temporades. Qualsevol altra interpretació em sembla tan injusta com inexacta", escriu Ter Stegen, que reitera la seva "professionalitat" i el "profund afecte que té pel FC Barcelona, per aquesta ciutat i per la seva gent".
Amb el perdó del Barça, gairebé a l’acte, Ter Stegen podrà anar aquest diumenge a la presentació. De jugar, però, no ho podrà fer. Tampoc Robert Lewandowski, per unes molèsties al bíceps femoral de la cama esquerra. Ni Iñigo Martínez, que es va presentar al matí a la ciutat esportiva per acomiadar-se dels seus companys i a la tarda sortia de camí cap a la concentració de l’Al-Nassr, el seu nou club.
El dinar del Bicing
Al migdia va dinar amb els més íntims; entre ells, Pedri, Dani Olmo i Eric. Tots quatre van agafar bicicletes del Bicing la nit en què es van proclamar campions de Lliga després de guanyar l’Espanyol per anar a veure Ferran Torres, hospitalitzat per una operació d’apendicitis. El davanter i Oriol Romeu eren al dinar. El president Joan Laporta va anar a la ciutat esportiva a acomiadar-se del central basc.
Abans que se n’anés Iñigo, el seu dorsal 5 ja tenia nou amo. L’ha agafat Pau Cubarsí, que portava el 2. Així ha quedat registrat a la web de LaLiga, on el Barça té inscrits 18 jugadors. Només un porter: Iñaki Peña. Ni Ter Stegen (sense dorsal) ni Szczesny ni Gerard Martín. Tampoc Rashford. Ni Héctor Fort ni Roony Bardghji. Lamine Yamal hi apareix amb el 10.
