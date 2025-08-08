Curses
Torna una de les proves més emblemàtiques del trail running a l’Alt Empordà: la Cursa del Fau
Tindrà lloc aquest diumenge, 10 d’agost, a Maçanet de Cabrenys
Tot a punt per a la divuitena edició de la Cursa del Fau a Maçanet de Cabrenys, que se celebrarà aquest diumenge, 10 d’agost. Establerta com una de les proves emblemàtiques del trail running a l’Alt Empordà, la cita comptarà enguany amb tres distàncies: 23, 18 i 9 quilòmetres. La prova forma part del circuit Valls Catalanes Trail Running Challenge i aplegarà un total de 600 participants.
Acreditacions i recollida de dorsals al CEM
Les acreditacions i el lliurament de dorsals s’iniciaran el divendres 8 d’agost, de 18.30 a 20.00 hores, a la seu del Club Excursionista Maçanetenc (CEM), ubicada al carrer Rectoria número 16. L’endemà, dissabte 9 d’agost, el procés continuarà al mateix indret, de 16.30 a 19.00 hores.
A més, a les 18.00 hores, la Sala de l’Horta (també a la seu del CEM) acollirà la presentació oficial de la cursa, un acte obert a participants i acompanyants.
El dia de la cursa: diumenge, 10 d’agost
El diumenge 10 d’agost, la jornada començarà d’hora amb la darrera franja per a acreditacions i lliurament de dorsals, de 7.00 a 7.45 hores, al Camp de Futbol de la Urbanització Font d’en Coll, que serà el centre neuràlgic de totes les activitats del dia. Les sortides es faran de manera esglaonada. A les 8 hores donarà el tret de sortida de la Cursa del Fau (24 km) i de la Puja i Baixa (18 km). I a les 8.20 hores, sortirà la Entre Aigües (9 km).
Finalment, a les 12.00 hores tindrà lloc el lliurament de trofeus i, finalment, a les 13.30 hores es tancarà oficialment la línia de meta. Per a més informació, accediu a la web www.cursadelfau.org.
