Mobilitat
Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
La ciutat acollirà la cinquena etapa amb una contrarellotge per equips de 24 km amb sortides a partir de les 16.30 hores a la Torre Galatea i arribades al Parc de les Aigües fins a les 18.30 hores
Figueres serà, el dimecres 27 d’agost, la sortida i arribada de la cinquena etapa de la 90a Vuelta a Espanya, amb una contrarellotge per equips de 24 km. La cursa començarà a les 16.30 hores davant de la Torre Galatea (Teatre-Museu Dalí) i acabarà cap a les 18.30 hores al Parc de les Aigües, passant per Cabanes, Peralada, Vilanova de la Muga, Vilatenim i la Marca de l’Ham. L’Ajuntament i la Guàrdia Urbana han preparat un dispositiu especial de mobilitat i seguretat.
Carrers tallats
Les afectacions principals per a la circulació de vehicles seran a l’avinguda Salvador Dalí (entre la plaça del Sol i el carrer Portlligat), al parc de les Aigües (barris del Cendrassos, de l’Horta Capallera i de l’Horta Hospital), a l’avinguda Marignane, a la pujada del Castell, N-260 Ctra. de Llançà-Portbou (al pas per Figueres), barris de l’Eixample (c. Compositor Abdó Mundi) i de la Marca de l’Ham (passeig de Vilatenim), i Vilatenim, i a tots els carrers adjacents a aquests trams.
Entre les 7.30 del matí i les 20.30 h del mateix 27 d’agost, per motius d’organització i logística, la circulació de vehicles estarà tancada a l’avinguda Salvador Dalí (entre la plaça del Sol i el carrer Portlligat) i a tots els carrers propers (la ronda Rector Aroles, el passeig Nou, la pujada del Castell i el c. Creu del Terme, entre altres). En el mateix horari, l’afectació també serà a l’entorn del Teatre-Museu Dalí i a tots els carrers propers, i als barris del parc de les Aigües: tota l’avinguda Costa Brava, c. Montgó i tots els carrers propers que desemboquen a la cursa (sí que es podrà circular per l’avinguda Perpinyà i hi haurà ruta alternativa, de sortida, pel c. Rec Arnau, c. Tapis i c. Vilabertran). També, a partir de les 7.30 h, no es podrà circular amb vehicle pel c. del Compositor Abdó Mundi (Eixample) (la ruta alternativa, només de sortida, serà pel c. Via Làctia —fins a les 14 h— i pel c. Narcís Soler, c. Tapis i c. Josep Azemar —a partir de les 14 h—), ni per la zona del c. Mestre Falla i la riera Galligans.
De 14 a 18.30 h també quedaran clausurats els accessos de vehicles a tota la resta de carrers del circuit per on passa La Vuelta: avinguda Salvador Dalí N-IIa (des del c. Portlligat fins a l’entrada de la N-II a Hostalets de Llers, incloent el tram de les dues estacions de servei Repsol Rally Nord-París Madrid); Vilatenim (camí de Palol i c. Església), Marca de l’Ham (camí de Vilatenim i passeig de Vilatenim), ronda Ricard Giralt i N-260 (rotonda carretera de Llançà-Portbou fins a la rotonda plaça El·líptica). Carrers com el Peralada, Ample, Vilafant i la Rambla quedaran tallats a la tarda perquè seran el punt de pas del retorn dels ciclistes quan acabin la carrera. Des del dilluns 25 o des del dimarts 26 (pendent de concretar) no es podrà circular pel carrer Canigó (davant Torre Galatea) perquè s’iniciarà la instal·lació de la rampa de sortida dels ciclistes.
Com accedir a Figueres amb vehicle el dia de La Vuelta?
Els vehicles que vulguin accedir a Figueres pel sector nord (N-II a Hostalets de Llers) i pel nord-est (carretera de Llançà-Portbou N-260) es recomana que ho facin —a través del cinturó de ronda de la N-II— pels sectors sud (N-IIa —Rally Sud—), oest (carrer Empordà, carretera d’Olot N-260) i est (C-260, avinguda de Roses).
En sentit nord, l’avinguda Salvador Dalí N-IIa quedarà tallada a la circulació de vehicles des de les 7.30 fins a les 20.30 (entre la plaça del Sol i el c. Portlligat), i a partir de les 14 h (fins a les 20.30 h) entre el c. Portlligat i l’entrada de la N-II a Hostalets de Llers. Els vehicles que fins a les 14 h vulguin accedir a Figueres en sentit nord (Motel) se’ls desviarà al carrer Portlligat en direcció a l’avinguda Perpinyà. Al nord-est (vehicles procedents de la carretera N-260 de Llançà-Portbou), es tallarà la circulació a la rotonda d’entrada a Figueres de 14 a 18.30 h.
Hi haurà rutes alternatives que estaran marcades amb cartells i amb la presència d’agents de la Guàrdia Urbana. Aquestes afectacions també engloben, en els horaris i trams marcats, els guals d’aparcament d’entrada i de sortida i els pàrquings d’edificis. L’accés a l’Hospital de Figueres i al Servei d’Urgències queda garantit i amb vehicle propi s’hi podrà accedir, per exemple, des del carrer Empordà (N-260 Ctra. d’Olot), c. Poeta Marquina, ronda del Parc i un tram de la ronda del Rector Aroles (fins a avinguda Olímpia).
Afectacions d’aparcament des del dilluns i des del dimarts
El pla de mobilitat i de seguretat també marca la prohibició d’aparcament en diferents punts, en què els més afectats seran al parc de les Aigües (barris del Cendrassos, de l’Horta Capallera i de l’Horta Hospital), els carrers propers a l’avinguda Salvador Dalí (des de la plaça del Sol fins a l’encreuament del carrer Portlligat) i la riera Galligans, perquè és on es col·locaran els tràilers dels equips participants, equips de televisió i l’equip de logística i organització.
El dilluns 25 d’agost, a partir de les 4 de la tarda, no es podrà estacionar al parc de les Aigües en carrers i aparcaments públics propers a l’avinguda Costa Brava. Per contrarestar-ho, l’Ajuntament de Figueres habilitarà com a aparcament el terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins (a més, a l’aparcament de terra del costat del monument a Lluís Companys sí que s’hi podrà estacionar, però no es permetrà la sortida ni l’entrada el dia de la cursa). També, a partir de les 4 de la tarda del dilluns, no es podrà aparcar al c. del Compositor Abdó Mundi i a una part de la riera Galligans (des de c. Damàs Calvet fins a c. Ricardell-c. Manol). Ja al matí del dilluns, a partir de les 6 h, quedarà inhàbil l’aparcament entre el poliesportiu Roser Llop i el pavelló Rafel Mora (al poliesportiu Roser Llop s’hi instal·larà la sala de premsa).
La resta de trams principals on es prohibirà l’estacionament són: a partir del dimarts 26 d’agost (a les 9 del matí) a l’altre tram de la riera Galligans (c. Ricardell a c. Ter, c. Mestre Falla, c. Anicet de Pagès, c. Damàs Calvet i c. Pastora), a l’avinguda Marignane, c. Tramuntana i c. Sants Celis Rústic, i al passeig de la pujada del Castell (a partir de les 4 de la tarda, tampoc es podrà aparcar a un tram del c. Marià Pujulà, a la zona esportiva). I, el dimecres 27 d’agost, a partir de les 6 del matí, haurà de quedar alliberat l’aparcament del c. Poeta Marquina amb passeig Nou.
A més, a l’aparcament públic paral·lel a la N-260 (Ctra. Llançà-Portbou, entre la plaça El·líptica i el c. Via Làctia) no es podrà entrar ni sortir amb el vehicle el dimecres 27 entre les 14 i les 18.30 h.
Tots els aparcaments quedaran alliberats dimecres al vespre a mesura que vagi acabant la carrera i la recollida del material logístic. L’Ajuntament de Figueres reforçarà, amb bustiada general, tota la zona afectada perquè tothom estigui informat.
Aparcaments gratuïts alternatius
Figueres disposa d’àmplies bosses d’aparcaments gratuïts. El més pròxim al centre és a l’antic camp de futbol del Far (c. del Far amb avinguda Vilallonga). Per a La Vuelta, a més d’habilitar el terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins pels veïns dels barris de la zona del parc de les Aigües, també es permetrà aparcar a tres terrenys més: a tocar l’estació depuradora (EDAR) entre els carrers Vila-sacra i Vilanova de la Muga, i al Firal (entre els carrers França i Itàlia). Aquests dos, juntament amb el de l’interior de la plaça Europa, seran aparcaments alternatius disponibles també per al Figueres Acústica Arena amb el concert d’Oques Grasses al recinte firal el dissabte 30 d’agost.
Activitats dels patrocinadors al parc de les Aigües i al passeig Nou
El parc de les Aigües serà un dels epicentres de La Vuelta. Serà el punt d’arribada de la cursa (els ciclistes recorreran tota l’avinguda Costa Brava procedents de la rotonda del c. Tapis). I, on se celebren els concerts d’El Rampell, per les Fires i Festes de la Santa Creu, s’hi instal·larà l’espai de patrocinadors Parque Vuelta (Fan Zone) de 16.30 a 20.30 h. També hi haurà una altra zona similar, Acciones Promocionales, de 14.30 a 16.30 h al passeig Nou. Són dos espais oberts al públic amb carpes i activitats de les empreses i institucions que patrocinen i col·laboren amb La Vuelta.
