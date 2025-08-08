Adrenalina, altura i connexió: O2, la companyia de fibra de mòbil, present en la Copa del Món d'escalada a Madrid
Atletes i aficionats van gaudir d'una de les cites internacionals més importants de l'escalada esportiva en el Recinte Firal d'Alcobendas
Raúl Vázquez
La IFSC Climbing World Cup Comunitat de Madrid 2025 va ser molt més que una competició esportiva. Durant tres intenses jornades, del 17 al 19 de juliol, Alcobendas es va convertir en l'epicentre mundial de l'escalada, acollint a prop de 180 atletes i més de 40.000 assistents, els qui van gaudir del torneig i de diverses activitats culturals i esportives. L'esdeveniment, organitzat per Prensa Ibérica, la Federació Internacional d'Escalada Esportiva (IFSC) i B3, amb el suport de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d'Alcobendas, va comptar amb diversos patrocinadors, entre els quals es trobava la companyia de fibra de mòbil, O2. L'empresa no va voler perdre's aquesta ocasió tan especial i va oferir a tots els assistents punts de recàrrega de telèfons mòbils d'ús senzill durant els tres dies que va durar la competició.
Connexió permanent, gràcies a O2
La marca va habilitar una carpa en el recinte firal, equipada amb un tòtem de recàrrega per a dispositius, la qual cosa va permetre als assistents gaudir de l'experiència en directe i compartir-la amb tothom, en permanent connexió i sense estar pendent de la bateria del telèfon. La companyia disposava de diverses files amb caixetins individuals on el públic podia endollar el seu mòbil, deixar-lo carregant de manera segura amb un codi personal i continuar vibrant amb l'esdeveniment.
La proposta va demostrar els valors i el compromís d'O2 amb els seus clients: oferir solucions eficients, sense complicacions, pensades directament per a satisfer a l'usuari
La iniciativa va ser un èxit entre el públic, que va poder compartir tota les seves vivències en una de les sis Copes del Món de dificultat d'escalada a través de les xarxes socials. La proposta va demostrar els valors i el compromís d'O2 amb els seus clients: oferir solucions eficients, sense complicacions, pensades directament per a satisfer a l'usuari. En la companyia saben que sense una bona xarxa de fibra i sense tecnologia 5G plus no es pot arribar al punt més alt, quelcom que també succeeix en l'escalada, on cada corda i ancoratge és vital per a garantir una bona estabilitat i seguretat.
Màxima emoció amb els millors escaladors
Durant els tres dies de l'esdeveniment, la pròpia competició va ser un dels eixos principals, amb la participació dels millors escaladors del món. La jornada del divendres va arrencar al matí amb la ronda classificatòria de la Copa del Món de dificultat, en la qual els espanyols Alberto Ginés, Guillermo Peinado i Geila Macià van aconseguir el passi a semifinals. Aquest mateix dia, a la nit, Ginés va tornar a finalitzar la prova entre els millors, aconseguint el seu passi a l'última fase de la competició, gràcies a una actuació immillorable, com és habitual en l'extremeny.
Ja a les 20.30 h, va tenir lloc la final de les dues categories, la masculina i la femenina, amb un recinte firal d'Alcobendas abarrotat de gent. La modalitat femenina va ser la primera a començar, amb una ruta complicada, on les atletes havien de realitzar un moviment dinàmic, anomenat llanci, que va omplir d'emoció la competició. La medalla d'or va ser per a l'estatunidenca Annie Sanders, seguida de la italiana Laura Rogora, que va guanyar la plata, i la també estatunidenca Brooke Raboutou, que es va fer amb el bronze.
A continuació, va arribar el torn de la categoria masculina, amb un Alberto Ginés que va regalar al públic assistent un espectacle memorable, aconseguint arribar a la presa número 40, la qual cosa ja de per si mateix li concedia una medalla, perquè fins a aquell moment era el que havia arribat més alt. No obstant això, el sud-coreà Dohyun Lee, que va sortir poc després, li va superar per un marge molt petit, conquistant així la medalla d'or, la qual cosa va fer que Ginés es conformés amb una també fantàstica medalla de plata. Finalment, el bronze va ser per al japonès Satone Yoshida.
Més enllà del torneig
La Copa del Món d'escalada no només va consistir en el desenvolupament de la competició, sinó també en el conjunt d'activitats d'oci, música i gastronomia que estaven programades per a tots els públics, la qual cosa va permetre crear un ambient festiu que va atreure a més de 40.000 persones. Entre els convidats a l'esdeveniment destaquen personalitats de l'esport olímpic tan importants com la gimnasta Ana Arnau, el taekwondista Jesús Tortosa o la esgrimista Lucía Martín-Portugués, a més de llegendes de l'escalada com els germans Pou i Chris Sharma, que van compartir la seva experiència i valors de l'esport, així com la seva habilitat en el mur popular que estava instal·lat en el recinte, accessible per a tots els assistents.
El torneig va comptar amb la presència de diverses autoritats locals i del món de l'esport, com l'alcaldessa en funcions d'Alcobendas, Rocío Alcántara; el regidor d'esports de la ciutat, Jesús Tortosa; el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco; el president de la IFSC, Marco Scolaris; el president de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, Bernat Clarella; i el CEO de B3, Finuco Martínez.
Una altra de les activitats que va reunir més adeptes va ser l'exhibició de paraescalada, que va visibilitzar el talent i la dedicació d'esportistes com Guillermo Pelegrín, al costat del seu guia Toni Curiel, Javier Aguilar, Andrea Sánchez i Paula del Carrer, que afronten el repte de l'escalada des de diferents capacitats físiques. Tots ells van participar en la demostració, subratllant el compromís del campionat amb la inclusió, especialment de cara als Jocs Paralímpics de Los Angeles 2028, on la paraescalada debutarà com a disciplina oficial.
Emoció, música i un record inesborrable
L'energia i la narració de l'esdeveniment va ser a càrrec de Mono Joan, que va exercir com a mestre de cerimònies, i de Simone Raina, veu oficial de la IFSC, encarregats de mantenir viva l'emoció durant les tres jornades que va durar l'esdeveniment. Quant al ritme, aquest el va posar DJ Neus González que, des de la seva cabina, va crear l'atmosfera musical perfecta per a cada moment, especialment en el tancament de l'esdeveniment.
Un dels moments més commovedors es va viure just abans de l'inici de la final, quan tot el recinte va guardar un minut de silenci en memòria de Carlos Suárez, figura clau de l'alpinisme espanyol, mort en un accident el mes d'abril passat. Carlos, a més de ser un referent nacional i internacional, era una part fonamental d'aquest esdeveniment. El seu record va estar molt present en una nit ja de per si mateix carregada d'emoció.
Tot això va fer que la Copa del Món d'escalada a Madrid es convertís en un torneig que serà recordat durant anys i que quedarà gravat en la història de l'escalada mundial, gràcies a l'ambient generat durant l'esdeveniment i als valors compartits en ell: esforç, confiança, passió i inclusió.