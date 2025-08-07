Futbol
El CF Sant Pere Pescador desapareix després de 104 anys d'història i en responsabilitza l'Ajuntament
El club denuncia incompliments reiterats per part del consistori: "Prioritzen més les festes que l’esport"
Pau Cambronero
La junta directiva del CF Sant Pere Pescador va anunciar aquest dimarts, a través d’un comunicat a la xarxa social X, la dissolució del club després de 104 anys d’història. En la nota publicada, la junta va expressar que "hem pres la decisió de plegar". Aquest fet, segons l’entitat altempordanesa, ha estat provocat per "la manca reiterada del compliment per part de l’Ajuntament envers els compromisos adquirits amb el club, tant a nivell d’infraestructures, com de suport institucional i logístic, com en l’àmbit econòmic".
La junta també va detallar quines han estat les dues accions principals desencadenants per prendre aquesta decisió. La primera d’aquestes és la relacionada amb la regidoria de benestar social, des d’on "ens deien que tinguéssim esperances amb el tema de la immigració, que ens ajudarien", i es va prometre una aportació de 2.000 € per beques esportives, perquè tothom del municipi pogués jugar a futbol. Una xifra que, segons el club, no s’ha acabat cobrant mai del tot "en el moment de rebre els diners només ens van pagar 960 € i els 1.040 restants no els van voler pagar", asseguren. El motiu del no pagament complet, segons el comunicat és que algunes famílies no van signar els documents necessaris. Això va fer que fos el club qui assumís aquest cost.
La segona acció que ha estat clau en la dissolució ha estat la retirada de les barres de les festes per part de la regidoria de festes. "Ens van treure totes les barres de les festes sense donar-nos res a canvi", una pèrdua econòmica molt gran per al club, ja que "feia 50 anys que ho portàvem".
"Cada any hem tingut diferents inconvenients amb l’Ajuntament"
A través d’aquest comunicat, Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, va parlar amb David Llach, coordinador del club, per conèixer de primera mà el descontentament que hi ha dins de l’entitat. Llach va explicar que aquest malestar no és recent, sinó que "el temps que portem a la junta, cada any hem tingut diferents inconvenients amb l’Ajuntament. Aquest fet ha provocat que sempre hi hagi hagut històries". A més, va remarcar que hi ha moltes famílies que no poden pagar la quota i que "des de l’Ajuntament els hi era igual i no posen cap tipus d’interès en aquest tema".
Segons el coordinador, abans de prendre la decisió de plegar, es va parlar amb l’Ajuntament per mirar de trobar una solució. "Menys la regidora d’esports i el regidor d’agricultura, l’alcalde i la resta no han volgut saber-ne res", va afirmar. Durant aquella reunió, el club va donar una setmana a l’Ajuntament per resoldre els deutes pendents. "Van dir que intentarien buscar solució, però no ha estat així". Però Llach va ser clar expressant que "si no hi ha voluntat política de fer-ho, no sortirà res".
La problemàtica de les barres de les festivitats ha estat un gran detonant, on l’ajuntament ha cedit el lloc que ocupava el club durant 50 anys a la nova comissió de festes, i per això, va expressar que "prioritzen més les festes que l’esport".
Tot i posar punt final a la trajectòria del club, l’entitat va assegurar que fins al 21 de setembre gestionaran les baixes dels jugadors i ajudaran a buscar un nou equip per a tothom. Una tasca que ja ha començat, on des de diferents clubs ja s’han posat en contacte per a facilitar aquesta tasca. "Hi ha hagut clubs que s’han posat en contacte amb mi perquè la mainada continuï jugant a futbol i no es quedi sense", explicava Llach. Tot i això, el coordinador no les té totes en si és viable que els nens hagin d’anar fora del poble a jugar a futbol "no sé fins a quin cert punt serà viable d’anar a jugar encara que sigui al poble veí, perquè ja són 5, 8 o 10 minuts fins als clubs veïns".
Amb la nota, el CF Sant Pere Pescador diu adeu i culpabilitza a l’Ajuntament de la fi del futbol al municipi.
- L'Ajuntament de Vilafant alerta d'un possible intent d'estafa al municipi
- L'incendi del sud de França, el pitjor des del 1949, encara avança sense control després d'arrasar 16.000 hectàrees i causar una víctima mortal
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- Aquest poble de l'Empordà proposa 'un passeig pel temps' en el seu patrimoni mil·lenari
- Un violent incendi a Occitània genera una fumera visible des de l'Empordà
- Un músic, ferit per la caiguda d'una torre de llum durant un concert de la festa major de Vila-sacra
- Instal·len dues càmeres amb intel·ligència artificial per vigilar que es compleixi el nou reglament del cap de Creus
- Traslladen en helicòpter al Trueta una ciclista ferida en un xoc amb una furgoneta a Colera