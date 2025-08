El Figueres i l’Olot uniran forces per l’autisme amb quatre partits de futbol entre les seccions

La Unió Esportiva Figueres i la Unió Esportiva Olot, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i la Federació Catalana de Futbol, tornen a unir forces per l’autisme amb l’organització de la tercera edició del Torneig Benèfic TEA. La competició, que tindrà lloc el diumenge 17 d’agost, de sis de la tarda a deu del vespre, enfrontarà a l’Estadi Municipal de Vilatenim diferents les seccions de les dues entitats: el futbol base (Juvenil A), el primer equip femení, el futbol Integra i el primer equip masculí. Es jugaran un total de quatre partits, un per categoria i d’una hora de durada, i el vencedor simbòlic serà el club que aconsegueixi més punts en finalitzar la competició.

L’entrada tindrà un preu de 10 euros i permetrà veure els quatre partits. Tots els diners que es recaptin aniran íntegrament a TEA Alt Empordà, associació en suport a les famílies amb nens i nenes amb el Trastorn de l’Espectre Autista. Tal com es va acordar el 2023, el torneig es juga cada estiu durant la pretemporada en escenari alterns. El 2023 es va disputar a Figueres; el 2024 a Olot -els beneficis es van destinar a TEA La Garrotxa- i enguany torna a la capital de l’Alt Empordà. El 2023 es van recaptar 5.492 euros i l’any passat 5.255.

Horaris 18 h. Juvenil A UE Figueres – Juvenil A UE Olot

19.15 h. Femení UE Figueres – Femení UE Olot

20.20 h. Integra UE Figueres – Integra UE Olot

21 h. Masculí UE Figueres – Masculí UE Olot

El torneig s'ha presentat aquest dimecres al migdia a l'Estadi de Vilatenim amb l'assistència de Dani Sala, president de la UE Figueres; Joan Agustí, president de la UE Olot; Tamara Carranza i Toni Plasencia, representants de TEA Alt Empordà i de TEA La Garrotxa; i els regidors d’Esports de l’Ajuntament de Figueres i de l’Ajuntament d’Olot, Pere Montserrat i Aniol Sellabona.

Un moment de la presentació. / UE Figueres

Clubs amb valors

El Figueres i l’Olot són dos clubs centenaris que comparteixen els mateixos valors i que porten a terme una important tasca social amb la decidida aposta que fan pels equips femenins i els Integra. Dos clubs que aposten per igual en la seva vessant social i esportiva mantenint actives totes les seccions possibles, malgrat l’esforç econòmic i organitzatiu que això suposa, i que els fa únics a les comarques gironines.

Vèncer la manca de recursos específics per infants amb TEA

TEA Alt Empordà és una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 2019 arran d’un grup de famílies en veure la manca de recursos específics per infants amb autisme a l’Alt Empordà. Aquest torneig lluita per buscar donar visibilitat al TEA i els fons que es recapten es destinen a projectes terapèutics i socials per als infants i les seves famílies per millorar la qualitat de vida, amb aspectes com la comunicació i les habilitats socials.