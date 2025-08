Un repte mundialista enmig d'una batalla contra el càncer

Figuerenc afincat a Ordis, Cesc Palomo està afrontant la recta final de la preparació per als CrossFit Games, la màxima cita mundial en aquesta disciplina esportiva. Viatjarà fins als Estats Units per veure's les cares amb els millors del planeta. Però el seu entrenament no és el d'un atleta ordinari. Palomo batalla contra un càncer des de maig del 2024 i ha aparcat el seu tractament durant dos mesos per poder entrenar amb regularitat. Participarà a la categoria d'edat d'entre 60 i 64 anys, que es disputarà entre el 22 i el 24 d'agost.

Com afronta els CrossFit Games?

Els afronto amb respecte; per la malaltia que estic passant i els tractaments no estic podent entrenar amb la regularitat i l'exigència que voldria. Però estic content, ara porto un parell de mesos sense parades i fent entrenaments de qualitat.

Com va, ara mateix, la seva malaltia?

Ara mateix tinc metàstasi, el tinc escampat en un parell de llocs. Estic seguint un tractament i cada cop que me l'apliquen tinc efectes secundaris bastant importants. Em deixa bloquejat, quasi no em puc valdre per mi mateix... Vaig fer un pacte amb l'oncòleg quan vam veure que ara mateix s'havia estabilitzat i vam decidir estar dos mesos sense fer el tractament per a poder tenir més continuïtat en els entrenaments.

Si no, li seria impossible preparar-se correctament.

L'última vegada vaig estar uns deu dies impossibilitat. Em genera una artritis reumatoide que m'impedeix moure'm. Pensa que fins i tot m'han de vestir.

I suposo que la tornada després d'aquestes parades ha de ser especialment dura.

Quan torno m'he d'acostumar de nou a la rutina, als pesos, les repeticions... Ara m'estic coneixent de nou com a atleta, però estic content i vaig al Mundial amb garanties.

Cesc Palomo durant un exercici. / Instagram

Quant fa que conviu amb el càncer?

El càncer me'l van detectar a finals de maig del 2024. En aquell moment tenia dubtes sobre si podria tornar al mateix nivell que tenia abans, que encara no he recuperat, però m'ho vaig prendre com un repte. Em van operar, em van treure el ronyó i el segon dia que era a casa ja vaig anar a caminar quatre-cents metres. El següent, sis-cents. M'ho apuntava tot en una llibreta. Al cap d'una setmana ja estava fent un quilòmetre i mig i vaig començar a fer altres coses, tot allò que els punts de l'operació em permetien. Entrenava cada dia i, tot i això, vaig perdre quinze quilos. Ara estic a tres quilos del pes que tenia. Tinc un nutricionista especialitzat que em porta la dieta i la suplementació. No he pujat de pes a la velocitat que voldria, però cada mes vaig sumant un quilet.

Amb quines expectatives anirà als CrossFit Games?

Són vint classificats, jo vaig ser el vuitè a entrar. Són tres dies de competició: els dos primers són la fase prèvia i el diumenge es fa la final. La meva idea seria passar el primer tall i estar entre els deu finalistes, encara que en el crossfit cada dia de competició és diferent i poden passar moltes coses. Tots nosaltres tenim fortaleses i debilitats pel que fa als exercicis, i per això també depèn una mica del que et toqui fer. Això sí, com que al final es fa la mitjana entre deu proves, penso a anar amb garantia de passar a la final.

Palomo durant una competició. / Cedida

Quins són, el seu cas, aquests punts forts i punts més dèbils?

En el meu cas el que em va millor és tot el que implica agilitat i la gimnàstica. Pel que fa a debilitats, diria que és treballar amb pesos molt grans. Pel tractament i l'operació he perdut molta força i això em limita. A la meva edat, perdre la força i tornar-la a recuperar no és el mateix que fer-ho amb vint o trenta anys.

Un cop torni, tocarà centrar-se de nou en el càncer.

Torno dels Estats Units el 26 d'agost i el 28 ja tinc oncòleg i em donarà els resultats de les proves que he fet durant l'última setmana. Suposo que tocarà continuar amb el tractament i baixar una mica el llistó d'entrenament...

En aquestes setmanes prèvies, com està entrenant?

Entreno sis dies a la setmana i m'ho organitzo entre quatre o cinc diferents blocs diaris. Entre dues hores i mitja i tres hores i quart per dia.

Entrar al Mundial és molt difícil i, un cop classificat, encara ho és més el fet d'anar-hi.

El viatge serà d'una setmana. Tindré el temps just per passar el jet-lag abans de la competició, que comença divendres. El cost total entre els vols, l'allotjament i el menjar és d'uns 3.500 euros, i se l'ha de finançar cadascú. Va coincidir que pel meu aniversari em van ajudar i també he anat venent algunes samarretes, i tot això m'estalviarà cap a un 60% del total. Sempre han fet els CrossFit Games als Estats Units, i mai ho canvien. Els atletes que són d'allà ho tenen molt millor. En el meu cas, per exemple, com que la meva parella és romanesa vam haver d'anar fins a Madrid, al Consolat, per obtenir una autorització pel viatge.

On neix la seva passió pel crossfit?

Vaig començar fa cinc anys, tot i que sempre he estat vinculat a l'esport. He fet atletisme, triatló, bicicleta de muntanya... Soc entrenador personal i els meus entrenaments eren molt metabòlics, molt funcionals, i això tenia força semblança amb el crossfit. El vaig començar a provar i em va enganxar moltíssim, més que cap altre esport que hagi fet. Em dona una motivació diària. Avui aixeques un quilo més, avui fas una repetició més, avui tardes deu segons menys... Són petits flaixos que et donen energia per tornar-hi l'endemà.

Avui dia què representa, per a vostè, el crossfit?

El crossfit és un termòmetre per a la meva vida. És com si fos una medicina i soc aquí perquè això funciona, i sempre necessito més. Anar a entrenar amb gent que parla el meu mateix idioma em dona vida.

Deu ser sovint una mena de mentor per molts altres practicants de crossfit.

Sí, ho noto. Em solen demanar consell, saben que tinc una faceta docent i que, si veig que no fan alguna cosa bé, sempre estic allà amb ells per ajudar-los i millorar-la. Em tenen allà com una mena de relíquia (riu), com un exemple a seguir. Entreno al Crossfit Galatea i al 77 Feet, i allà em trobo amb cinquanta bojos que tenen els mateixos objectius que jo. En el crossfit se sol parlar de community: comunitat. Estem tots tallats pel mateix patró, vagis on vagis.

Com veu la seva vida un cop hagi disputat el Mundial?

El primer que vull fer quan torni és una desconnexió total de quinze dies, no vull ni entrar al gimnàs. Ara mateix començo a estar una mica saturat, potser per la pressió o perquè la gent em parla constantment de la competició... Voldré fer un reset durant quinze dies i, sortir a caminar, a córrer o en bici pel meu compte. També estaria bé continuar amb la docència i fer alguna classe. De cara al novembre, hi ha una competició internacional a Málaga que m'agradaria fer. I també tinc al cap col·laborar amb la Marató de 3Cat. El meu cas pot servir una mica de motivació, pot aportar un granet de sorra per a aquella gent que està en forat negre i que pot veure la llum a través de l'esport. Ensenyar que si ho puc fer jo també ho pot fer l'altra gent.