L'Escala s'estrena a casa amb una convincent victòria contra el Barça Atlètic (1-0)

Aquest divendres al vespre, un Nou Miramar ple a vessar va viure una gran estrena de pretemporada de l'Escala davant la seva afició. L'equip anxover va guanyar el Barça Atlètic per 1 a 0 i va mostrar una cara convincent i sorprenentment madura, tractant-se d'un dels primers partits amb David Gurillo a la banqueta.

L'Escala va saber aguantar al darrere, però tampoc va renunciar a proposar. Ho va fer especialment en la primera meitat. Els altempordanesos van saber incomodar un filial blaugrana que no va tenir tanta possessió com esperava. Pels anxovers van jugar com a titulars diverses de les noves cares. La línia defensiva va mostrar especialment la renovació de la plantilla: quatre dels cinc homes de l'esquema han fitxat pel club aquest estiu. Els tres centrals (Bioque, Guillén i Lomares) van destacar especialment en la tasca de frenar el talent culer.

Alex Lomares, de l'Escala, persegueix Jan Virgili, del Barça. / FCB

També es van veure nous noms a la part ofensiva, amb un duo de davanters format per Youssef i Adrián Expósito. Els exfutbolistes del Cerdanyola i el Lloret, respectivament, van firmar també uns bons quaranta-cinc minuts. Ara bé, l'únic gol del partit no el van fer ni ells dos ni cap altre company d'equip. Va ser un gol en pròpia de Tomás Marqués, migcampista del Barça Atlètic, en una passada enrere que va agafar per sorpresa el porter. Quedaven pocs minuts per la mitja part.

Exercici defensiu a la segona meitat

A la segona meitat el Barça va canviar quasi totes les seves peces de cop. Van asseure's a la banqueta diverses de les perles culers, com Jan Virgili, Quim Junyent o Andrés Cuenca, però l'equip va continuar amb mitjana d'edat baixíssima i amb diversos juvenils. Els visitants van fer una passa endavant i van ser capaços d'establir-se en camp contrari. Les ocasions de l'equip de Juliano Belletti es van multiplicar, però van topar sempre contra el porter escalenc, Xuti, que va ser un dels jugadors més destacats del partit.

L'ex de la Unió havia entrat a la mitja part en substitució de Jona Morilla. Pel que fa als jugadors de camp, David Gurillo va optar per fer canvis escalonadament i no variar tot l'onze d'una tirada. Primer van entrar Marc Bech i Gelmà i després van estrenar-se altres fitxatges com Lombardo, Aparicio, Bassirou o Yerro.

Dels tres partits que ha jugat l'Escala només n'ha perdut un, i en el temps afegit, contra l'Alavés. El pròleg del projecte de David Gurillo és prometedor i tindrà un nou test dissabte vinent a les 19h contra l'Olot, de nou al Nou Miramar. El derbi gironí serà el tercer partit de pretemporada de l'Escala contra un rival de Segona RFEF. Els anxovers buscaran el ple abans de visitar equips de la seva categoria.