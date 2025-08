La Diputació de Girona destinarà 6 milions d'euros a la Ryder Cup de la Costa Brava

La Diputació de Girona ha aprovat destinar 6 milions d'euros a la Ryder Cup 2031. La corporació ha convocat un ple extraordinari amb un sol punt a l'ordre del dia, el contracte privat anomenat 'Principi d'entesa vinculant' entre la Diputació i la Ryder Cup. El president, Miquel Noguer, ha detallat que l'acord preveu aportar un milió d'euros anuals des del 2025 i fins al 2030. La proposta ha rebut el suport de la majoria del ple. Hi han votat a favor l'equip de govern format per Junts i ERC, i el PSC i Tots per l'Empordà a l'oposició. Els grups han destacat que és un esdeveniment internacional que tindrà una repercussió positiva per a la demarcació. Només s'hi ha oposat la CUP, que veu l'esdeveniment un exemple de "creixement desbocat".

El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha justificat la urgència del ple per la necessitat de coordinar-se amb altres administracions implicades, com la Generalitat de Catalunya, l'Estat i Turisme de Barcelona, que també han d'aprovar el conveni perquè sigui efectiu. "Si nosaltres no ho aprovem, ningú pot signar", ha afirmat Noguer, afegeix que han resolt que la Diputació assumeixi l'aportació dels diners directament, en lloc de delegar-la al Patronat de Turisme, per reforçar el compromís institucional amb un esdeveniment que considera "estratègic" per a la demarcació.

Segons l'acord sotmès a aprovació del ple, la Diputació de Girona destinarà 6 milions d'euros a la Ryder Cup 2031, que es farà al complex Campiral Golf & Wellness de Caldes de Malavella. Aquest import se suma als 30 milions d'euros que el Govern va anunciar que hi aportaria, finançats "íntegrament" amb la taxa turística. Noguer ha precisat la corporació i Turisme de Barcelona hi destinaran exactament els mateixos diners: "Els territoris aportem la mateixa quantitat".

El ple ha avalat àmpliament l'acord i des d'aquest mateix exercici i fins al 2030 la Diputació aportarà un milió d'euros anuals a la Ryder Cup, fins a assolir la xifra global de 6 milions per a promoció econòmica, social i turística de les comarques gironines. La proposta ha rebut el suport de l'equip de govern (Junts i ERC), del PSC i de Tots per l'Empordà (el diputat d'Independents de la Selva s'ha excusat i no ha assistit al ple). L'única veu en contra ha estat la dels dos diputats de la CUP, que hi han en contra.

El portaveu del grup, Jordi Casas, ha qualificat la Ryder Cup de "macroesdeveniment insostenible" i un exemple del "creixement desbocat del turisme". Casas ha carregat contra apostar per "un torneig d'elit al ressort de luxe d'un multimilionari": "La gent normal sap que tenim uns serveis públics absolutament deficients en molts aspectes, que tenim uns recursos naturals limitats i, si alguna cosa hem après els últims anys, és que l'aigua no la podem donar per descomptada. Els diners públics cal invertir-los per al benefici col·lectiu, i massa sovint no és així".

A més, la CUP també qüestiona que les xifres d'impacte econòmic positiu per al territori s'acabin complint i alerta sobre possibles sobrescostos, posant en dubte que, al final, la Diputació de Girona no hagi d'acabar aportant més diners per a la Ryder Cup. Per tancar la seva intervenció, Casas ha tirat d'ironia per posar de relleu que l'esdeveniment no té sensibilitat amb el territori, utilitzant el primer anunci confirmant que es farà a Caldes: "Enhorabona per aquest esdeveniment a la Costa Brava, Barcelona, Catalan Region i Viva Espanya".

En resposta, el president de la Diputació ha defensat la "dignitat" de totes les posicions, però ha rebutjat amb fermesa algunes afirmacions de la CUP, com la que qualifica el territori de "balneari o femer d'Europa": "Aquestes afirmacions saben greu i no crec que la majoria hi estigués d'acord". Noguer ha defensat que la Ryder Cup no busca "massificar el turisme", sinó atraure un perfil específic de visitant amb un poder adquisitiu alt i vinculat a l'esport. També ha asseverat que la corporació no aportarà "ni un cèntim d'euro més" a la competició de golf: "No és cap xec en blanc"

Finalment, Miquel Noguer també ha precisat que destinar aquests diners a la Ryder Cup no suposarà restar recursos per a altres necessitats: "No deixarem d'aportar ni un cèntim d'euro ni a l'esport de base, ni a les instal·lacions esportives, ni als canvis de gespa, ni a les millores dels pavellons, això no ho deixarem de fer-ho. No veuran ni una retallada, ni una".

El portaveu del grup socialista, Adrià Lamelas, ha defensat el vot a favor de la proposta perquè la Ryder Cup és un esdeveniment "clau i estratègic per a Catalunya", que compta amb la implicació i complicitat de diferents administracions: "No estem parlant només del campionat en si, sinó de tot el que passa abans i després, i té un impacte de consideracions molt rellevants". En la mateixa línia el diputat de Tots per l'Empordà Carles Motas, ha remarcat que contribueix al posicionament turístic de la demarcació. La proposta ha rebut 21 vots a favor i dos en contra.