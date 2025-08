La IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 ja forma part de la història de l'escalada

El Recinte Firal del Parque de Andalucía va acollir milers de persones durant tres dies èpics. Aficionats, competidors i grans esportistes de diferents especialitats van conviure a la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025, donant com a resultat unes jornades increïbles, que han acabat convertint aquesta Copa del Món d'Escalada de Dificultat en un dels esdeveniments de l'any.

L'esdeveniment va ser organitzat per Prensa Ibérica, la Federació Internacional d'Escalada Esportiva (IFSC) i B3 i va comptar amb la participació d'uns 160 competidors. La cita va ser tot un èxit i va estar recolzada per la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d'Alcobendas, a més a més de tenir la col·laboració institucional de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME). També hi va ser present Iberdrola, com a patrocinador, participant amb el lliurament de dorsals i l'assistència de l'ambaixadora Lucía Martín-Portugués, esgrimista olímpica, com a reflex del valor de superació que sempre ha tingut la companyia entre els seus principis, i que coincideix amb l'esperit de l’escalada mateix.

Lliurament de dorsals a escaladors professionals i federacions a la carpa d'Iberdrola per a la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 / .

Les estrelles del firmament de l'escalada hi van ser presents

Van passar per Alcobendas escaladors internacionals com el coreà, guanyador de la categoria masculina de la Copa del Món d'Escalada a Madrid, Dohyun Lee, el japonès Sorato Anraku o la sud-coreana Chaehyun Seo, a més d'atletes nacionals com Alberto Ginés, Guillermo Peinado, Geila Macià i Iziar Martínez, sense oblidar figures destacades, més aviat llegendes, de l’escalada com Chris Sharma i els famosos germans Pou, Eneko i Iker.

"Noms destacats de l'escalada van conviure amb aficionats en tres dies plens de música, diversió i competició"

Escaladora professional Laura Rogora (Itàlia) a la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid / .

Però la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 també va ser un reflex de com superar barreres internes i els prejudicis de l'exterior davant de la discapacitat, recolzant la integració en l'esport mitjançant la presència de grans figures de la paraescalada com Guillermo Pelegrín, Javier Aguilar, Andrea Sánchez i Paula de la Calle.

El palmarès va quedar repartit de la manera següent: or per a Dohyun Lee i bronze per a Satone Yoshida, mentre que en la categoria femenina l'or va anar a parar a mans d'Annie Sanders, va quedar la plata per a la italiana Laura Rogora i el bronze per a la nord-americana Brooke Raboutou. Tot i que hi va haver un nom que va brillar en unes jornades tan especials: Alberto Ginés, guanyador de la medalla de plata, que, després de l'or olímpic de Tòquio 2020 i una excel·lent temporada en aquesta Copa del Món 2025, va poder tornar a pujar a un podi, però aquesta vegada a la seva terra.

Iberdrola no falta a la cita

La presència de la companyia es va veure per partida doble. En primer lloc, es van repartir dorsals a la haima d'Iberdrola, per on van passar atletes i representants de les diferents federacions internacionals d'escalada. El dorsal es lliurava al costat d'una bossa, en un welcome pack que incloïa diferents productes pensats per als escaladors d'elit, com ara crema d'escalada, esparadrap, un charm per a les crocs, tovallola de mà, clauer, snacks… El lliurament d'aquest pack de benvinguda va tenir lloc el dia previ a l'inici de la competició. Igualment, va destacar la presència de Lucía Martín-Portugués, ambaixadora d'Iberdrola i esgrimista olímpica, que va mostrar la seva destresa, més enllà de la seva modalitat esportiva, en atrevir-se amb el mur popular d'escalada, fent totes les rutes que hi havia en el primer intent.

Iberdrola lliura la borsa de competició a la Copa del Món d'Escalada de Dificultat a Alcobendas / ,

Martín-Portugués, guanyadora d'una medalla de bronze al Campionat Europeu d'Esgrima del 2024, a més d'alguns podis a la Copa del Món, va afirmar que ser ambaixadora d'Iberdrola és “un privilegi, però també una responsabilitat, ja que som el focus per a moltes nenes, i confio poder fer el camí”. L'esgrimista va recalcar la importància d'aquests esdeveniments per visibilitzar l'esport femení, ja que permeten que "persones reals i esportistes reals puguin connectar amb el públic. Si aconsegueixes que una persona empatitzi amb tu, ja has generat un impacte".

Tres dies impossibles d'oblidar

Evidentment, la competició va tenir un paper destacat dins de les jornades, però la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 va anar molt més enllà d'un esdeveniment esportiu, ja que estava plena d'activitats per a tot tipus de públic. En aquell objectiu, de compartir i divertir, el mur de Boulder va ser tot un èxit. Obert al públic, de manera gratuïta, durant les tres jornades, els assistents van poder provar, comptant amb monitors especialitzats, la seva destresa a l'hora d'escalar.

El mur també va posar a prova les aptituds d’esportistes olímpics de diferents especialitats. D'aquesta manera, a més de l'esmentada Martín-Portugués, s’hi van atrevir el taekwondista Jesús Tortosa, la gimnasta Ana Arnau o el marxador Chuso García Bragado. Ningú va perdre l'oportunitat de gaudir l'escalada en primera persona.

Les jornades del macroesdeveniment van comptar amb l’aportació musical de Dj Neus González, que va convertir el recinte firal en una autèntica festa per als assistents.