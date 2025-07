El Roses Platja firma mitja permanència a casa

Roses va ser la seu, durant el passat cap de setmana, de la cinquena fase de la Primera Divisió masculina de futbol platja. Els millors clubs i jugadors d’Espanya van passar per la Platja del Rastrell, on es van ubicar els partits, i van deixar la lluita pel títol estatal totalment oberta abans de la fase decisiva. El Club d’Esports i Lleure Platja Roses, l’únic representant altempordanès a la màxima categoria, va jugar a casa tres partits claus i va marxar amb un saldo positiu que l’allunya de les places de descens.

Pel Roses Platja, la cinquena fase no només es presentava com una exhibició davant l’afició local. L’equip s’hi jugava la permanència a Primera i els nou punts en joc eren clau. D’aquests tres partits, l’equip entrenat per Dani Haro en va poder resoldre dos amb victòria.

L’estrena, divendres, contra un rival directe com el Córdoba va ser una exhibició ofensiva davant un públic entregat. Els locals van ser molt superiors, especialment en la segona meitat, i van golejar per 8 a 3. Van poder allargar la bona estrena dissabte, contra el Torroxeño. Si bé els malaguenys van guanyar per 4 a 3, el Roses es va endur els tres punts per alineació indeguda rival. En l’últim enfrontament, diumenge, el colíder EnPie Málaga va haver de patir de valent per endur-se la victòria (5-6).

Amb els sis punts obtinguts, el Roses Platja ja en té divuit i en manté cinc de marge sobre el descens. Només en queden nou per jugar. Malgrat no viure el seu millor any, tot apunta que els de l’Alt Empordà seguiran un any més a l’elit estatal del futbol platja.