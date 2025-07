L'energia i el ritme de Santander SMusic a l'exitosa Copa del Món d'Escalada d'Alcobendas

La recent IFSC Climbing World Cup Comunitat de Madrid 2025 ha deixat petjada. En un recinte firal d'Alcobendas ple de gom a gom –amb més de 40.000 assistents que van assistir a la competició–, aquest esdeveniment internacional d'escalada es va transformar en una festa gràcies, en gran part, a l'impuls que va oferir Santander SMusic al públic i als esportistes. El que va viure entre el 17 i el 19 de juliol a la localitat madrilenya va ser un autèntic festival.

Durant les tres jornades d'escalada, la presència de Santander SMusic es va sentir al mur i a sota. Als peus de l'escenari vertical, DJ Neus González es va convertir en el motor de l'esdeveniment, marcant amb les sessions la cadència de les rondes classificatòries, semifinals i finals. I quan les dues finals –masculina i femenina– van acabar, la festa des de la cabina personalitzada de Santander SMusic no es va aturar: DJ Neus va posar el floró amb una sessió que va mantenir el públic dret fins al tancament, en una celebració espontània en què fins i tot alguns escaladors es van animar a ballar, com el japonès Shion Omata, que va sorprendre amb la seva desimboltura i agilitat (aquesta vegada, sense uns peus de gat).

Més enllà de posar la música del festival, Santander SMusic va oferir als fans una vivència única amb un sorteig exclusiu: dues experiències creades amb Prensa Ibérica —Premium Total i VIP Santander SMusic— que van permetre als guanyadors viure la competició com a protagonistes, amb accés preferent i zona VIP amb càtering. A més, els que van gaudir del Premium Total van tenir un meet&greet amb DJ Neus i allotjament a l'hotel oficial de l'esdeveniment, l'Amura Alcobendas. Una cosa irrepetible.

L'emotiu moment sense música

Aquests dies plens d'esport, música i experiències, l'únic instant en què el so es va aturar completament va ser just abans de les finals, quan es va guardar un respectuós i emotiu minut de silenci en memòria de Carlos Suárez, figura clau en la història del muntanyisme espanyol i molt vinculat a aquest esdeveniment. El seu llegat va traspassar fronteres i va estar present a cada ascens, com a símbol de superació i amor per la muntanya i aquest esport.

DJ Neus, Mono Joan i Simone Raina van crear un ambient perfecte

Protagonistes també d'aquest homenatge i de l'ambient general van ser les veus que van acompanyar els ritmes de DJ Neus: Mono Joan, mestre de cerimònies, i Simone Raina, speaker oficial de la IFSC. Tots dos van saber modular l'emoció, la calma i la tensió segons el moment. Aquest trio va crear l'ambient perfecte en tres dies inoblidables que quedaran gravats tant a la memòria dels presents com a la història de l'escalada internacional. En poden donar fe figures destacades de l'esport que van assistir Alcobendas com Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol; Marco Scolaris, president de la IFSC; Bernat Clarella, president de la FEDME, o Finuco Martínez, CEO de B3.

L'esdeveniment, organitzat per Prensa Ibérica, la IFSC (International Federation of Sport Climbing) i B3, amb l'impuls de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d'Alcobendas, no només va reunir els millors escaladors del món. També va atraure referents de l'esport espanyol com la gimnasta Ana Arnau, el taekwondista Jesús Tortosa, l'esgrimista Lucía Martín-Portugués, el marxador Chuso García Bragado i llegendes de l'escalada com Chris Sharma o els germans Pou. Tots ells van compartir vivències en xerrades obertes i demostracions.

El missatge de la paraescalada

Una altra de les activitats paral·leles a la competició més especials va ser l'exhibició de paraescalada, on atletes com Guillermo Pelegrín, Andrea Sánchez o Paula de la Calle van demostrar que l'escalada és un esport per a tothom, sense importar les seves capacitats. El compromís amb la inclusió va quedar reflectit en cada moviment i en el públic. Tothom està d'enhorabona sabent que és una disciplina que aviat debutarà als Jocs Paralímpics, a Los Angeles 2028.

Alberto Ginés es va quedar amb la plata

En el que fa referència a l’estrictament esportiu, la competició no va defraudar. En la final femenina, la nord-americana Annie Sanders va brillar amb una actuació impecable i es va alçar amb l'or. Laura Rogora i Brooke Raboutou van completar el podi. En la categoria masculina, Alberto Ginés va encendre el recinte amb una escalada que li va valer la medalla de plata, superat per escassos centímetres pel sud-coreà Dohyun Lee. El bronze va ser per al japonès Satone Yoshida.

Annie, Dohyun, Laura, Alberto, Brooke i Satone són els noms propis d'una IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid que ja és història tant per l'emoció viscuda al mur com per la sentida i ballada a terra.